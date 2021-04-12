7775个计划！广州华立科技职业学院新增5个专业

广州华立科技职业学院今年春季高考招生计划人数为7775人，比往年增加3159个！

今天（4月12日）是2021年广东春季高考志愿填报最后一天啦，广东高职院校中性价比超高、最受学生欢迎的高校之一——广州华立科技职业学院招生专业令人瞩目、招生数量再破新高。

广州华立科技职业学院的代码为13928，该校招生计划官方发布，2021年本校招生人数大幅增加，今年春季高考招生计划人数为7775人，比往年增加3159个！

今年，该校新增5个专业，中医学、输配电工程技术、体育运营与管理、新能源汽车技术、电气自动化技术，其中,中医学专业为全省民办本科、专科唯一。分数超过省控线的同学们，可以大胆在第一志愿填报该校校，录取机会较大。

记者了解到，该校学生宿舍实行公寓化管理,有4人和6人间等,宿舍100%配备空调、独立卫生间和浴室(按时供应热水)、阳台、直饮水、独立电脑桌、衣柜等。宿舍内每人拥有独立网络接口、无线WIFI全校覆盖。学校的社团文化活动也十分丰富,拥有跆拳道协会、摄影协会等40多个协会。学院还定期举办华立之星大奖赛、科技文化节、社团文化艺术节等社团文化活动,张扬个性,展示才华。

在专业建设方面，学校搭建了16个校内专业技能竞赛平台,每年举办专业技能节,近五年累计参赛学生超过12000人,学生参加省级以上技能竞赛获奖300多项,其中一等奖29项,二等奖83项。毕业生适应性强、动手能力强、综合素质高,近五年来学校平均就业率超过97%,一直稳居全省高校前列,用人单位满意度超过97%。

在探索“产教融合、校企合作”的协同育人机制方面,专业链主动对接产业链,校企共建校外实习基地300余家,先后与阿里巴巴、比亚迪、神州光大、讯方、富士康、广汽、北汽集团等国内100余家知名企业开展了深度合作,开设了“订单班”“现代学徒制”“实验班”等20余个特色班。

据介绍,学校近年来不断进取,办学取得可喜成绩,先后获得“全国先进办学单位”“广东省十佳民办院校”“最具品牌影响力高校”“最具综合竞争力民办高校”和“广东民办教育四十周年突出贡献机构”等多项荣誉。2018年在中国高职高专院校竞争力排行榜中位列广东省民办高职院校第五名,在全国1386所高职高专院校中排名第350名。

值得一提的是，广州华立科技职业学院与广东工业大学华立学院同属华立教育集团,专本同校,资源共享,具有“普通专升本”(原“专插本”,下称“普通专升本”)得天独厚的优势。学生入读该校后,可在第三年参加普通专升本考试,深造两年后获取全日制本科学历。学院充分利用校内外教学资源,由广东工业大学华立学院相关专业老师进行考前辅导,考试通过率高。每年考取广东工业大学华立学院学生近400人,近几年,考取广东工业大学华立学院学生2000多人。

据悉，始建于1999年6月的广州华立科技职业学院,至今已有21年办学历史。其广州校区坐落于全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区的广州增城区,交通便利、四通八达；云浮校区位于云浮高新技术开发区内,具有对接产业的天然优势。该校现有全日制在校生17000余人,设有电力与智能制造学院、计算机信息工程学院、城建学院、艺术与传媒学院、国际贸易与外语学院、管理学院、会计学院、健康学院和马克思主义学院共9个二级学院,开设了涵盖工科、经管、文学、艺术、医学、教育等学科的46个专业及方向。