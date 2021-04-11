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广东武术进校园暨段位制推广工作交流会顺利召开

2021-04-11 10:49 来源：南方网 黎慧
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　　南方网讯 （记者/黎慧）广东作为国家南拳系列武术段位制先行先试省份，近年来成绩斐然。为了总结近年来的工作情况，更好地深入推进武术进校园工作，4月10日，广东省武术协会组织召开工作交流会，专门对广东省武术进校园暨段位制推广工作进行动员、部署。

　　本次会议以视频会议的形式召开，在广东省武协会议室设主会场，在各地市武协和其他武术组织、俱乐部设立分会场近50个。会议代表分别从政府部门、院校、俱乐部等不同角度，介绍了武术进校园、体教融合工作模式，就加强与教育、体育等相关部门合作，加快我省《武术段位制》与《南拳系列教程》在校园的推广与普及作了深入交流。

　　据悉，鹤山市是全国首个武术（咏春拳）进校园全覆盖的县市。目前鹤山有超过1.4万人取得段位，咏春操已经在全市中小学普及，61所中小学纳入课程体系，习练学生超过8万人，12所学校成为五邑侨乡武术特色学校，40所学校成为鹤山武术进校园“定点学校”。2019年鹤山市万名中小学生咏春拳汇演暨国家武术段位考评，创集体表演咏春拳和武术段位考评人数创世界之最。

　　中国武术协会副主席、广东省武术协会主席田新德在主会场指出，我国进入全面推进体育强国、文化强国和健康中国建设关键时期，肩负着中华民族伟大复兴重任的中华武术，亦将迎来重要战略机遇期。体育进校园，武术进校园，对于增强学生体质、弘扬中华武术，挖掘武术文化有着的重要意义，全省各级体育社团组织，要找准自身位置，主动作为，做出贡献。省武协将加速推动放、管、服改革，进一步放开搞活，开放办赛，办培训，促进全省武术事业和武术产业、武术市场安全、文明、健康、可持续发展。

编辑： 潘沈思

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