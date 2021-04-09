广外党史宣讲团集体备课 将到30多基层单位宣讲

4月6日，广东外语外贸大学校党委召开专题会议研讨百年党史宣讲团工作方案并进行集体备课，百年党史宣讲团将赴学校30多个基层党委、党总支开展宣讲活动。

4月6日，广东外语外贸大学校党委召开专题会议研讨百年党史宣讲团工作方案并进行集体备课，百年党史宣讲团将赴学校30多个基层党委、党总支开展宣讲活动。校党委书记隋广军主持会议，校领导、党委常委以及党委办、纪检监察室主要负责人，党史宣讲团成员等参加会议。

会议现场

隋广军强调，要深刻认识党史宣讲的重要意义，通过理论宣讲全面展现党的百年奋斗历程和伟大成就，进一步鼓舞斗志、坚定信念、凝聚力量，大力营造共庆中国共产党百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。隋广军要求，党史宣讲要全面准确讲述中国共产党百年奋斗的光辉历程，引导师生树立正确的历史观，结合学校实际，让宣讲接地气、冒热气、聚人气。

会上，校党委常委、宣传部部长、教师工作部部长胡文涛介绍了百年党史宣讲团的工作方案，并重点从加强组织领导、全面有序宣讲、突出学做结合、营造良好氛围等方面对宣讲工作要求进行解读。马克思主义学院院长谢迪斌对宣讲内容的逻辑结构、宣讲重点等进行了简要介绍。

据悉，为高质量开展党史学习教育，学校成立百年党史宣讲团，成员由学校党委常委、思政教育宣讲团成员、马克思主义学院教师组成。隋广军任团长，校长石佑启、副校长王廷惠任副团长。宣讲团将深入学校各基层单位开展党史专题宣讲，实现宣讲对象覆盖全校师生，各基层党委、党总支原则上需在今年6月底前至少组织1场宣讲活动。（通讯员：杨欣）