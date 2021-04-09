广州华立科技职业学院7775个席位已开放，“职”等你来

广州华立科技职业学院 的代码为13928，目前有四万在校生，专本同校，资源共享，过省线第一志愿填报该校很大机会被录取。

志愿填报作为春季高考的最后一步，是非常重要的，俗话说：考得好不如报得好。那么怎么做好这最后一步呢？考生需要了解相关的政策，清晰自己的目标，做好信息收集，才能稳住春季高考的最后一步。

掌握志愿变化，明晓志愿细则

广州华立科技职业学院的代码为13928，目前有四万在校生，专本同校，资源共享，过省线第一志愿填报该校很大机会被录取。

2021年春季高考实行网上填报志愿，考生凭本人普通高考报名考生号和密码登录广东省普通高考管理系统，选择春季高考志愿填报，使用高考报名时绑定的手机号码接收短信验证码，完成网上志愿填报及确认。

填报时间

4月9日9:00-4月12日16:00

填报网址

https://pg.eeagd.edu.cn/ks/

志愿确认

通过手机短信验证码方式进行确认，不设现场签名确认环节。投档录取以考生网上确认的志愿信息为依据。

填报志愿期间，广东省教育考试院将使用106904886号码发送有关短信，请考生密切留意该号码发送的短信。

华立职院招生专业

2021年广州华立科技职业学院春季招生，广州校区设36个招生专业，云浮校区设16个招生专业，包括新增专业5个。招生计划总数为7775人，比往年增加3159人。

特别说明：

1.3+证书考生专业组号为003，学考考生专业组号为普通类001、体育类002、美术类004。

2.广州校区和云浮校区专业代码有所不同。