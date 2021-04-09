Crimson教育集团在中国发布旗下在线国际中学CGA环球学院

4月8日，集精英导师、大数据与科技为一体的个性化教育咨询公司Crimson教育集团宣布在中国推出其在线国际中学——CGA环球学院（Crimson Global Academy），旨在为中国学生提供更高水准的在线国际课程，帮助他们建立国际化视野，提升综合竞争力。

南方网讯（记者/潘沈思）4月8日，集精英导师、大数据与科技为一体的个性化教育咨询公司Crimson教育集团宣布在中国推出其在线国际中学——CGA环球学院（Crimson Global Academy），旨在为中国学生提供更高水准的在线国际课程，帮助他们建立国际化视野，提升综合竞争力。

据悉，CGA环球学院成立于2019年，是一所经美国及新西兰教育部官方认证的国际中学，为全球学生提供线上实时小班课程、个性化大学升学指导以及丰富的课外活动机会，学生可在线学习A-Level、AP、IGCSE及ESOL国际课程，并获得官方资格证书，这些证书已被全球500多所大学认可。CGA环球学院从今年年初开始在中国招生，接受学生申请6——12年级的全日制或非全日制的课程，新学期将从2021年9月1日开始。

Crimson教育集团联合创始人兼全球首席执行官Jamie Beaton表示：“ CGA环球学院是Crimson教育集团重点业务布局之一，它通过在线授课的方式，不以年龄划分年级，而是根据学生的能力提供课程，帮助他们发掘自身潜能，这也是集团成立以来始终践行的使命。”

“立足中国市场，我们希望为富有国际视野的中国学生们提供更多学习的可能性。”Crimson教育集团联合创始人兼中国区首席执行官姜方洲强调，“中国学生可以在CGA环球学院多元化的班级中与来自其他国家的老师和学生们学习、沟通，提前构筑国际化思维，为他们日后前往全球顶尖学府深造和未来发展打下夯实基础。”

目前，CGA环球学院已汇集超过20个国家的学生在线学习，45%的CGA学生在学习超过传统年级水平的课程。在上一季的A-Level考试中，92%的CGA学生成绩超过平均分，75%获得A，其中33%夺得满分;在IGCSE考试中，全部CGA学生达到B以上成绩，其中70%为A，45%摘得满分。此外，CGA还提供丰富的课外活动及领导力项目，包括辩论社团、机器人社团、3D游戏开发社团、前端开发社团、电子竞技社团、艺术与设计社团、学生会、投资理财社团、数学社团和志愿者服务社团等，激发学生在学业之余获得更加全面的兴趣培养和能力提升。