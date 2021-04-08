陈金龙教授莅临湛江科技学院作党史学习专题辅导报告

4月6日上午，在湛江科技学院麻章校区CD报告厅召开党委中心组扩大学习会暨党史学习教育专题辅导报告会。

4月6日上午，在湛江科技学院麻章校区CD报告厅召开党委中心组扩大学习会暨党史学习教育专题辅导报告会。教育部“长江学者”、华南师范大学马克思主义学院院长陈金龙教授莅校作党史学习教育专题辅导报告。学校校长彭寿清、党委书记谭树明、常务副校长程可拉出席会议；学校相关职能部门负责人，二级党组织正副书记、宣传委员、组织委员、党支部书记，学校思政课教师参会，会议由谭树明书记主持。

会议现场

会上，陈金龙教授以《大历史观视域下的中国共产党历史》为主题，运用详实的数据和丰富的历史资料从中国共产党的创立、中国共产党历史的主题主线、评价中国共产党历史的视野、中国共产党为什么“能”等四方面为与会人员上了一堂精彩的党史学习教育课。

陈金龙教授作党史学习专题辅导报告

陈金龙教授提出，学习党史首先要了解中国共产党的创立过程，要深刻地认识到中国共产党的创立是中国历史发展的必然结果。要把握中国共产党历史的主题主线，中国共产党历史的主题是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。中国共产党历史的主线是为践行初心使命而不懈奋斗的历史、为推进马克思主义中国化而不断进行理论创新的历史、为保持党的先进性纯洁性而不断加强党的自身建设的历史。陈金龙教授认为，学习党史要掌握评价中国共产党历史的视野，要置于中华文明发展史、置于中国近现代史、置于世界社会主义史、置于人类文明发展史来评价。他指出，中国共产党取得的伟大成就依靠的是马克思主义理论指导、党的集中统一领导、人民的拥护和支持、道路选择的正确性、中国共产党的精神支撑和中华优秀传统文化的底蕴。陈金龙教授强调，党领导人民创造了伟大历史，铸就了伟大精神，形成了宝贵经验，使中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了中华民族发展史、人类社会进步史上的伟大奇迹，我们要从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

谭树明书记主持会议

谭树明书记在主持讲话时再次强调了党史学习的重要意义，并对该校开展好党史学习教育提出五点意见：一要加强组织领导。学校党委要切实承担主体责任，领导小组要发挥好整体谋划、牵头抓总、协调指导、组织实施作用，各二级党组织要切实承担抓好本单位本部门学习教育的主体责任，贯彻落实学校党史学习教育工作实施方案，把党史学习教育作为一项重要政治任务抓紧抓实抓到位。二要强化督促指导。学校党史教育学习要认真接受上级党组织的督促指导，认真抓好落实。要把学习教育开展情况作为基层党组织书记抓基层党建的重要内容，领导小组要通过多种形式强化督促指导，及时掌握学习教育进展情况，确保学习教育取得实效。三要坚守为民情怀。深入开展“我为群众办实事”实践活动，组织引导党员干部继承发扬优良传统，结合实际，立足当前，为基层减负，为师生解忧，切实为师生办实事解难题，增强学习教育的针对性和实效性。四要强化宣传引导。坚持政治引领，把握正确导向，加强积极宣传和舆论引导，充分运用主流媒体和新兴媒体，突出重点，加强推广，推动学习教育深入师生、深入基层、深入人心，引导广大党员干部群众把思想和行动统一到党中央决策部署上来。五要坚持“两手抓”“两促进”。要加强统筹协调，做到思想先行、知行合一，把党史学习教育同推动各项工作紧密结合，以学习教育成果推进中心工作开展，以改革发展成绩检验学习教育成效，确保“十四五”迈好第一步、见到新气象。要坚持学史力行，把党员干部在学习教育中激发出来的工作热情和进取精神转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，努力实现把该校建设成为特色鲜明的高水平、综合性、应用型本科院校的奋斗目标。