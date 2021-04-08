广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

交通便利、专本同校、计划翻倍，华商职院快来了解下

2021-04-08 09:59 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　2021年春季高考省控线已经公布，普通类150分；3+证书100分；美术类文化科130分、术科155分。

　　每个分数段都有自己的烦恼，都想着这样的分数到一个发达的城市读书，不管分数多少，都想着到一个有更多机会的城市生活学习。

　　广州华商职业学院地处于全国一线城市广州，地理位置优越，升学就业率皆居全省前二。2021年该校春季高考计划数翻倍，不管你分数多少，只要你过了省控线，并第一志愿填报该校，将很大机会被录取。

　　计划翻倍，专业任选，第一专业录取

　　2020年春季高考总计划3266个，今年增加至7000个计划，比起2020年增加了3734个计划，具体如下：

　　PS：广州华商都是按照第一专业录取的哦，遵循考生的第一专业志愿，不会调剂考生的专业，所以把你想读的专业放在第一个吧。

　　交通便利，地铁直达

　　广州华商职业学院位于广州市增城区，地理位置优越，深圳、惠州、东莞环绕，校门口有车直达，而且地铁21号线全线开通，周末三五好友上下九、天河城、白云山、白水寨、长隆游乐园走起。

　　PS：学校附近也有荔湖、万寿寺、人工沙滩、万达广场、东汇城（大润发）、敏捷广场、增城广场、挂绿广场、广东最长骑行绿道的好去处。

　　专本同校，升学畅通

　　广州华商职业学院与广州华商学院（原广东财经大学华商学院）是华商教育集团下的两所学校，同在一个校区（广州市增城区）办学，共享校区内的资源，环境优美，而且学习氛围浓厚。学生升学更加的便捷畅通。广州华商职业学院2020届毕业生升学率高达20.64%，每七个学生就有一个升学成功，全省排名第二，民办第一，也是唯一一所升学率超20%的民办学校。

　　就业率全省第六，民办第二

　　一直以来，广州华商职业学院重视学生毕业后的就业工作，从校企合作、就业指导、企业宣讲会、校园招聘会等环环相扣，为学生在毕业时能够尽快就业做好各项服务。并被评为“中国职业教育就业百强”“就业优质服务先进单位”等殊荣。2020届毕业生初次就业率为98.29%，全省第六，民办第二，再创新高。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235