交通便利、专本同校、计划翻倍，华商职院快来了解下

广州华商职业学院地处于全国一线城市广州，地理位置优越，升学就业率皆居全省前二。

2021年春季高考省控线已经公布，普通类150分；3+证书100分；美术类文化科130分、术科155分。

每个分数段都有自己的烦恼，都想着这样的分数到一个发达的城市读书，不管分数多少，都想着到一个有更多机会的城市生活学习。

广州华商职业学院地处于全国一线城市广州，地理位置优越，升学就业率皆居全省前二。2021年该校春季高考计划数翻倍，不管你分数多少，只要你过了省控线，并第一志愿填报该校，将很大机会被录取。

计划翻倍，专业任选，第一专业录取

2020年春季高考总计划3266个，今年增加至7000个计划，比起2020年增加了3734个计划，具体如下：

PS：广州华商都是按照第一专业录取的哦，遵循考生的第一专业志愿，不会调剂考生的专业，所以把你想读的专业放在第一个吧。

交通便利，地铁直达

广州华商职业学院位于广州市增城区，地理位置优越，深圳、惠州、东莞环绕，校门口有车直达，而且地铁21号线全线开通，周末三五好友上下九、天河城、白云山、白水寨、长隆游乐园走起。

PS：学校附近也有荔湖、万寿寺、人工沙滩、万达广场、东汇城（大润发）、敏捷广场、增城广场、挂绿广场、广东最长骑行绿道的好去处。

专本同校，升学畅通

广州华商职业学院与广州华商学院（原广东财经大学华商学院）是华商教育集团下的两所学校，同在一个校区（广州市增城区）办学，共享校区内的资源，环境优美，而且学习氛围浓厚。学生升学更加的便捷畅通。广州华商职业学院2020届毕业生升学率高达20.64%，每七个学生就有一个升学成功，全省排名第二，民办第一，也是唯一一所升学率超20%的民办学校。

就业率全省第六，民办第二

一直以来，广州华商职业学院重视学生毕业后的就业工作，从校企合作、就业指导、企业宣讲会、校园招聘会等环环相扣，为学生在毕业时能够尽快就业做好各项服务。并被评为“中国职业教育就业百强”“就业优质服务先进单位”等殊荣。2020届毕业生初次就业率为98.29%，全省第六，民办第二，再创新高。