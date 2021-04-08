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5个新增专业，7775个计划！广州华立科技职业学院扩招啦

2021-04-08 09:49 来源：南方网
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　　广东省春季高考招生录取最低分数线公布了！经研究决定，广东省2021年普通高校春季高考（普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取）招生录取最低分数线如下：

　　一、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试

　　（一）本科院校招收中等职业学校毕业生

　　文化科总分260分。

　　（二）高职院校招收中等职业学校毕业生

　　文化科总分100分。

　　（三）高职院校招收退役士兵考生

　　文化科总分90分。

　　（四）高职院校招收内地西藏新疆中职班考生

　　文化科总分90分。

　　二、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取

　　普通类：文化科总分150分。

　　体育类：文化科总分130分，体育术科170分。

　　音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分130分，音乐术科155分。

　　美术类：文化科总分130分，美术术科155分。

　　舞蹈类：文化科总分125分，舞蹈术科150分。

　　广播电视编导类：文化科总分150分，广播电视编导术科175分。

　　广州华立科技职业学院，学院代码：13928

　　4.9-4.12春季高考志愿填报在即，广州华立科技职业学院招生计划官方发布。2021年本校招生人数大幅增加，今年春季高考招生计划人数为7775人，比往年增加3159个。新增5个专业，包括中医学（全省民办本科、专科唯一一所由教育部批准开设的专业）、输配电工程技术、体育运营与管理、新能源汽车技术、电气自动化技术。

　　广州华立科技职业学院招生老师表示，分数超过省控线的同学们，都可以大胆在第一志愿填报该校，录取机会较大。
编辑： 罗予岐

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