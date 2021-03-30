上万师生插上A.I.翅膀，东莞常平这样打造智慧教育样板

科大讯飞深耕教育17年，积极响应国家政策号召，近年来承建了东莞常平多个智慧学校建设项目，打造智慧教育的“粤港澳大湾区样板”。

(教师在展示语文优秀教学案例《少年闰土》)

“这个微课件告诉我们三种描写人物的方式和方法，请同学们拿出手中的笔写一写，写完记得拍照上传给老师。”3月26日上午，一堂图、文、声并茂的语文课《少年闰土》在常平镇板石小学上演。课堂上，常平镇实验小学的语文教师尹芳通过微课、抢答、拍照、ppt点读等方式，展示了一场活泼的智慧课堂。

这是当天常平镇智慧课堂新型教学模式研讨会的一个优秀课件展示环节。2020年，常平镇教育管理中心联合科大讯飞发起了智慧课堂优秀教学案例评选活动，在当天的研讨会上，79项作品荣获智慧课堂优秀教学案例。

(智慧课堂优秀教学案例获得者合影留念)

今年《政府工作报告》指出，要在教育公平上迈出更大步伐，让每个孩子都有人生出彩的机会。科大讯飞深耕教育17年，积极响应国家政策号召，近年来承建了东莞常平多个智慧学校建设项目，打造智慧教育的“粤港澳大湾区样板”。

粤港澳大湾区样板：常平镇四年214个班开展智慧课堂

2016年，科大讯飞与东莞市签订战略合作协议，2017年，科大讯飞在常平镇撒下了智慧课堂的种子。当年，常平镇政府与科大讯飞启动“智慧课堂开发建设与应用服务项目”。之后，常平镇公办中小学4至9年级，逐步开展“智慧课堂”建设及教学教研改革。

常平镇教育管理中心副主任张国栋表示，经过近几年的实践研究，常平镇“智慧教育”大格局已初步形成。在过去的近4年里，一共有2所中学和11所小学的214个班成功开展，服务师生1万多人。

2020年，常平镇教育管理中心联合科大讯飞举办了2020年智慧课堂优秀教学案例评选活动。评选活动涌现一批优秀案例，为全镇教师提供学习、借鉴与提高的机会。

在东莞常平板石小学的智慧课堂上，老师用A.I.帮助学生“因材施教”

当天在研讨会上做演示的老师尹芳认为，“智慧课堂”的运用能激发孩子们的学习兴趣，更能在课堂上当场客观检测孩子的学习效果。这种新型的教学模式，既能让老师轻松教学，又能让孩子快乐学习。

张国栋表示，常平将全力推动打造品质教育各项举措落地生效，努力把常平镇打造成高品质东莞东部教育中心。“希望科大讯飞充分发挥公司的技术优势，为常平镇‘智慧课堂’的建设提供优质服务。”张国栋说。

智慧课堂在常平镇的落地，对东莞应用信息技术助力教学，也起到一定的示范和推动作用。自2017年底起，在距离常平不远的东莞横沥镇，也开始应用科大讯飞的畅言智慧课堂平台。

覆盖全国：38000所学校超1亿师生享受智慧教育解决方案

“今天这堂语文课让我很感动。”林君芬已经是第二次来到常平。

(林君芬专家对智慧课堂进行点评)

(常平镇板石小学的学生在认真地体验智慧课堂)

作为教育技术学博士、广东省基础教育与信息化研究院副院长，林君芬在本次研讨会上关注素养和教育的融合。林君芬认为，东莞的教育发展不断在迭代，而人工智能、大数据等技术发展为教育变革带来新可能。

近几年，国家和省市教育部门均明确提出要充分发挥大数据、云计算、人工智能等技术对教育教学改革和发展的作用。广东省多个城市的多所学校已经将智慧课堂等智慧教育产品融入到了常规教学中。

以地市、区县为单位，全域统筹推进，技术、教研、资源、管理一盘棋的新模式，是当前推动区域教育优质均衡和教育质量提升的最佳方式。人工智能、大数据等技术发展日趋成熟，实现了教育全场景关键技术应用由0到1的系统性突破。基于公式识别、语义理解等技术突破，人工智能不仅帮助老师批改数理化作业，还可进行中英文作文等主观题批改;基于能力画像和知识图谱，可以帮助学生精准找到薄弱环节，从而让每个同学都有不一样的个性化作业，减少无效重复训练。

东莞常平，只是科大讯飞智慧教育的一个城市缩影。截至2020年，科大讯飞智慧教育已覆盖全国31个省级行政区，与全国38000余所学校深度合作，服务过亿师生。在教育信息化发展的大背景下，人工智能技术将会愈发凸显其优势，而深耕教育领域17年的科大讯飞也将持续为东莞的智慧教育的发展提供源源不断的能量，促进东莞乃至粤港澳大湾区智慧教育的持续发展。