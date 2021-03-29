育人平台见实效，服务地区有成果——华立职院培养新时代传媒类专业人才

新媒体的迅猛发展与普及，对高等教育特别是职业类大学的教育教学管理带来重大影响。

新媒体的迅猛发展与普及，对高等教育特别是职业类大学的教育教学管理带来重大影响。广州华立科技职业学院（以下简称“华立职院”）传媒+教师教学创新团队（以下简称“传媒+团队”）立足传媒专业人才培养，充分整合校内外的新媒体资源，于2015年全面实施传媒类专业教育教学改革，逐步形成紧密的产教融合、校企合作协同育人体制机制，其间与广东珠江电视台、南方出版传媒、北汽集团等企事业单位协同构建了传媒+育人平台，经过6年多实践，在平台运营、人才培养、师资队伍建设、产教融合、课程设计与开发等方面形成了传媒类人才培养新生态，团队、平台建设富有成效，成为学校推进专业人才培养的一个缩影，为服务地方经济社会发展作出了积极贡献。

产教融合，赋能乡村振兴

近年来，专业通过“走出去”全面赋能乡村振兴。一是签订合作协议。如2015年，与相距3.8公里的大浦围村签订《校企村共建红色实践教学基地合作协议》，集“校企合作、政府支持、公益实践”为一体，围绕“立德树人、产教融合、技能为本”，“政产学研用创”六位一体协同创新人才培养，积极帮助大浦围村吸引政府政策扶持，建立校村联动的研发和服务平台，合作成果被中国产学研合作促进会评为2018年度“中国校企合作好案例”。二是全面推动产学研合作项目走深走实，对接产业助推成果转化，如充分发挥传媒类专业的优势，校村合作，共同顶层谋划乡村发展蓝图，联手助推美丽乡村建设，实现校村协同发展。2019年，大浦围村月入选“广东省文化和旅游特色村”，学校荣获“中国产学研合作创新与促进奖”等。

专业人才直播带货，师生联动公益助农

受疫情等因素综合影响，乡村部分农产品如荔枝等销售不如人意。为避免果农受到影响，学校传媒+专业团队充分挥学校新媒体平台与传媒专业人才的优势，师生共同组建直播带货队，一是连续开设了多场如包括“校长带货”地方农产品等在内的热点主题，想方设法帮助果农打开销路。二是团队携手新闻媒体，探索网红卖货模式。如联手广东珠江电视台明星（电视台全国金话筒）发起人黄缨打造网红卖货模式，经河源市东源镇上漆村扶贫工作队的第一书记钟兴贤的牵线搭桥，帮助当地贫困户直播带货秒杀了5000斤柠檬等等。

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传递社会正能量，传播中国文化和故事

据了解，目前无论是传统纸媒还是广电媒体抑或新兴媒体，都有华立传媒学子矫健的身影，已打造成一个强大传媒实践平台。在校内，做到平台无处不在，校园电视台、学校官网、官微、华立新媒体中心、华立摄影协会以及校内众多的与媒体传播相关的学生社团组织等，都成为华立传媒类专业学子大显身手的“平台”，学校官微连续3年获广东高校(高职高专组)新媒体影响力二等奖。在校外，学生实践的媒体也实现了广覆盖，如：传媒+团队校外合作方在“华文头条”专门开辟华立职院高校板块，为师生提高专业技能量身打造校外实践窗口。

育人营运双驱动，服务地方有影响

“实践在身边，新闻在手边，校内搭建‘教学式工厂’，启动与企业运作逐一对应的实训体系，努力实现校内校外一条线，让学生在校即成为‘媒体人’”。近年来，华立职院与广东珠江电视台等多家企事业单位，打造覆及报纸、广电、网络的“校媒融合群”。相关方通过共建人才培养方案、专业核心课程、双师型教师队伍、一体化课堂等“四共建”，协同构建工企结合、双向循环一体的传媒+育人平台，努力实现生产标准和课程标准、职场环境和教学环境、企业文化和校园文化、职业素养和综合素质融合等“四融合”。

值得关注的是，学校还聘请传媒行业专家，担任传媒类专业兼职教师。校内教师和校外专家组成“双导师”，打造传媒+团队，用真实案例带学生通过项目式学习，学中做、做中学。学校每学期根据实践要点，动态制定人才实践方案，循序渐进地推进参观体验、基础训练、专项实训等六个步骤，引导学生在六个学期中，逐步掌握数媒影像等领域的关键知识、技能。

随着华立职院传媒类专业育人成效影响的提高，一方面得到了同类院校肯定与支持，传媒+团队在此基础上联合广东工业大学华立学院和广州华立技师学院，构建了一个覆盖广州华立科技园4万多全日制在校生的传媒+育人平台人才培养机制，已逐步形成紧密型、联合育人平台的样板雏形。另一方面也得到媒体行业的青睐，巨量引擎广佛本地直营中心（公司主体：广东今日头条科技有限公司）打造面向高校生的“短视频培训+短视频比赛+优质MCN实习推荐”为⼀体的项目“抖星创造营”；东莞市星梦影乐文化传媒有限公司“华立&星梦‘能+’创造营”等和一线传媒公司的合作，学校传媒类专业人才正在不断涌现，将为地方的经济发作出更大的贡献。

今后，学校传媒+团队将致力为传媒类专业培养更多更优秀的高素质技术技能人才，助力地方经济发展，服务更广大人群。

【记者】唐巧燕

【通讯员】马俊、戴剑平、温伟胜、李鹏