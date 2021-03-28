兼容并蓄、创领未来! 辰美•牛津国际商学院IFY项目启动

3月27日下午，位于广州南站旁的辰美国际艺术教育(SISA&SIBC)举行了两场重磅活动：牛剑双雄启动辰美•牛津国际商学院IFY项目和广东省青年艺术家陶艺书画作品巡展。

南方网讯（记者/罗予岐 通讯员/郑少玲）3月27日下午，位于广州南站旁的辰美国际艺术教育(SISA&SIBC)举行了两场重磅活动：牛剑双雄启动辰美•牛津国际商学院IFY项目和广东省青年艺术家陶艺书画作品巡展。在万众瞩目的辰美•牛津国际商学院启动仪式上，英国剑桥大学学士、硕士戴瑾辉，牛津大学博士常洋共同启动了辰美•牛津国际商学院IFY(国际大学预科)项目。

“牛剑”双雄现场分享经验精彩碰撞

英国剑桥大学学士、硕士戴瑾辉，牛津大学博士常洋在启动仪式现场分享了他们各自的留学经验以及对国际教育的理解。“牛剑”双雄表示，他们当初刚到异国他乡留学的时候，在很多的困难面前没有很高效地把自己的精力投入到学习过程中。辰美•牛津国际商学院IFY(国际大学预科)项目的出现正是一个绝好的契机，给想要出国感受国际教育的学生和家长们提供优质的国际预科课程，为中国经济发展、社会发展、民族发展的这辆火车添砖加瓦做好火车头。

辰美国际艺术教育联合创始人、校务委员会主席黄秋艳女士

据介绍，辰美·牛津商学院是由有着21年国际教育经验的金钥匙∙牛津国际与辰美国际艺术教育联袂推出的鼎力之作。该项目与英、美、澳、新近50所一流大学合作，学生通过在国内的学习可直升认可学院的商业类多个专业。

牛津国际教育中心、牛津公学教育中心创始人袁娅女士

牛津国际是NCUK官方认证授权的国际大学预科教学中心，配备一流的国际教师团队，以全人教育的理念，为中国现代化的经济发展培养具有国际视野、通晓国际事务、掌握国际规则，具有全球胜任力的竞争性人才。

辰美国际艺术教育联合创始人、校务委员会主席黄秋艳女士在接受记者采访时表示：“我们的使命是培养具有中国智慧和全球胜任力的中国商业人才，我们的愿景是成为引领未来的卓越商学院，我们的价值观是厚德守信、知行合一、兼容并蓄、创领未来，并且在教学过程中，我们一直坚守我们的校训，至真、至美、求新、领异。”

当天在辰美校园还同时举行了另一场重磅级活动——《粤品越过瘾——广东省青年艺术家陶艺书画作品巡展》。广东省青年美术家协会的艺术推广委员会因应时代的流向，对岭南风格的粤语文化、粤式生活方式以不同的艺术表现手法进行梳理，以陶艺、书画作品在广东各地巡回展览。继新会首站圆满结束后，应邀于3月27日在辰美国际艺术学院进行巡展第二回，展期为2周。

据悉，此次展览有三十多位嘉宾及青年艺术家参与，共计展示近百件作品，涵盖中国画、油画、版画、漫画、陶(瓷)绘、扇绘、皮雕、综合材料等艺术表现手法，充分展现艺术家们于岭南文化之深切体验与感悟之情，为探索岭南文化于多样艺术形式之呈现而有所启迪与思考。

【辰美简介】

辰美国际艺术教育(SISA&SIBC)是由基汇资本Gaw Capital斥资四千万美元打造的国际化艺术教育平台、一所全日制国际艺术高中和国际高中商学院。辰美是英国剑桥考试局、爱德思考试局授权的国际学校，开设IGCSE, A-LEVEL，BTEC和NCUK IFY大学预科课程。辰美以“美育全球”为愿景，先后与美国帕森斯设计艺术学院、美国加州艺术学院、法国高等影视学院等欧美艺术名校和英国北方大学联盟NCUK建立了良好的合作关系，致力于打造引领未来、成就未来的国际艺术和商科教育平台。为全球顶尖院校输送人才，培养具有全球胜任力的中国创新人才。