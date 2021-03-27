稳步发展！广东高校新增2个ESI全球前1%学科

3月25日，ESI（基本科学指标数据库）公布了从2010年1月1日到2020年12月31日的统计数据。广东高校表示突出，新增2个全球前1%学科。

3月25日，ESI（基本科学指标数据库）公布了从2010年1月1日到2020年12月31日的统计数据。广东高校表示突出，新增2个全球前1%学科。

中国内地共有333所高校有学科进入全球前1%，新增7所，没有高校退出。从排名来看，中国科学院大学全球排名59名位居第一，清华大学全球排名74名位居第二，北京大学全球排名80名位居第三。

制表/杜玮淦

本次排名中广东高校进步神速，处于领跑状态。其中，南方科技大学全球排名进步67位，首次跻身全国前100名，位列广东省第九位。值得一提的是，全国排名前100名的高校中广东占9所，仅次于江苏的16所和北京的14所，高于上海的8所和陕西的7所，其他省份均为5所及以下。

除此之外，东莞理工学院和广州大学全球排名进步均超过50名，广州医科大学、深圳大学、暨南大学等高校也有可观的进步，可见广东高校的科研和办学实力有了长足发展。

全国高校进入全球前1‰的学科有170个，增加1个，为同济大学的材料学学科。进入前1%的学科有1492个，共增加37个。其中，广东高校也有所斩获。深圳大学和广州大学的环境/生态学学科双双进入全球前1%行列。

记者了解到，ESI是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息研究所推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具，已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。ESI每2个月公布一次，一般都是在上一次数据的基础上增加2个月的数据，每年5月份的数据则去除掉最旧一年的数据，可以更加直观反映近期高校学科实力。

南方日报记者 杜玮淦