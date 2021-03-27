华附海航班招生2021预告出炉！今年有两种报名方式

想成为舰载机飞行员吗？华南师范大学附属中学海军航空实验班喊你来报名啦！

想成为舰载机飞行员吗？华南师范大学附属中学海军航空实验班喊你来报名啦！

日前，2021年广东省海军青少年航校招生预告出炉，有海军航空梦想的应届初中生，即日起至2021年5月5日可进行报名，报名分为个人网上报名和学校推荐报名两种方式。

舰载机飞行员被誉为“刀尖上的舞者”，是我国海军走向深蓝的重要力量之一。华南师范大学附属中学作为广东省唯一一所海军青少年航空学校承办学校，自2019年面向全省招收初中毕业生起，至今已是第三年招生。为超前培养热爱海空、适合飞行、素质全面的精英苗子，经海军、教育部和广东省教育厅批准，华南师范大学附属中学海军航空实验班（以下简称“海航班”）向全省招收符合条件的初中毕业生，作为海军舰载机飞行员培养对象。

根据招生预告，海航班仅招收男性初中应届毕业生。报名学生年龄应为14-16周岁，具有广东省学籍和广东省户籍或海军招飞省份户籍，符合广东省考试招生报名条件；本人自愿，家长同意；本人及相关亲属符合军队招收飞行学员政治条件。

一个心向星辰大海的舰载机飞行员，需要有过硬的心理和身体素质。因此，海航班在要求学员具有良好的心理品质条件的同时，对学员的身体条件也有非常高的要求：身高在162-181cm之间；体型匀称；双眼裸眼远视力在1.2以上，未做过视力矫治手术或戴角膜塑形镜矫正，无色盲、色弱、斜视；无口吃、文身、刺字等。

海航班实行单独编班，模拟营连管理模式，统一着装，在校食宿，集中管理；对海航班学生免收学费和住宿费，统一发放被装，按月发放伙食补助和生活补贴；除普通高中基本课程外，增设航空理论、海军知识、飞行训练等海军航空特色教育训练课程。

海航班学生从高三年级起统一参加海军招飞选拔检测，填报海军航空大学航空飞行与指挥专业；综合素质优异的，将推荐到北京大学、清华大学和北京航空航天大学进行“双学籍”培养。

今年，广东省海军航空实验班的报名截止时间为5月5日，报名方式分为个人网上报名和学校推荐报名两种。个人网上报名可通过电脑端或手机端进入广东省海军青少年航空学校网站进行报名；学校推荐报名即初中学校根据学生报考意向和综合条件，遴选确定本校推荐对象，统一组织网上报名。有志愿的学生可到广东省海军青少年航校招生网了解详细报名信息。

南方日报记者钟哲 实习生张贝儿

通讯员 粤教宣