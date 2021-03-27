融入岭南特色！广东学前教育新课程科学保教示范项目启动

3月25日,广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目启动仪式暨荔湾区项目开题报告会举行。

3月25日,广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目启动仪式暨荔湾区项目开题报告会举行。该会议由广州市荔湾区教育局主办、荔湾区教育发展研究院协办，未来，荔湾区学前教育将从食育教育、养成教育、体质教育、体育教育、适应教育、安全教育等六大板块构建岭南特色幼儿园健康课程体系，全面综合促进荔湾幼儿优质健康发展。

荔湾区教育局四级调研员周美斌说，省级学前教育项目落地荔湾，历经了重重论证与层层选拔。荔湾区幼教工作者将以更高标准践行荔湾模式，打造一个科学、创新的岭南特色幼儿园健康教育课程样本。

项目落地后如何开展具体研究工作？荔湾区教育发展研究院学前教育教学指导中心副主任刘琨说，荔湾区制定了保障广东省新课程实施的体系，包括制度、经费和政策性的支持等。有体制机制保障和教科研智力保障的双重保障，希望广东省的新课程项目能够走得更好更远。

随后，协和幼儿园和多宝路幼儿园的活动分别展示了养成教育十五字操的丰厚积淀和足球特色教育的魅力。协和幼儿园园长姚万琼和多宝路幼儿园园长林远明分别汇报了《岭南特色幼儿园健康教育课程》和《通过以足球游戏对提高幼儿身体适应能力的实践研究》开题报告，阐述了项目的意义、历史积淀、实施步骤及预期成果，倡议积极研究与搭建具备岭南特色的幼儿园健康课程以及通过足球游戏提高幼儿身体适应能力，以高质量的课程体系和课程实施内容保障幼儿的身心健康成长。

本次两个项目都发挥了多学科专家团队“智库”作用，积极搭建“政府、高校、幼儿园联盟”三位一体的合作平台。

如何在“去小学化”的背景下，开设好课程？两位园长都强调了让孩子在游戏中探索学习的重要性。

姚万琼说：“‘幼教育人’要根据孩子的年龄和身心发展规律，选择适合的内容，通过游戏这种形式让幼儿在‘玩’中‘学’。”

林远明则说：“爱玩是孩子的天性，游戏也是孩子最喜爱的一种学习方式，所以通过游戏的学习让孩子自主探索，自主与环境互动，才能够激发起孩子学习的欲望和探索的兴趣。”

报告会还邀请了广州大学教授叶平枝进行微讲座。讲座后，五位指导专家与项目领衔园的两位园长进行了圆桌会议，深刻探讨了为何要构建岭南特色的地方课程以及如何切入展开研究等。

下阶段，项目幼儿园将根据专家团队的指导建议进行修改、调整、完善并且展开实践研究，弘扬本土文化风韵，力争形成一个可以传播、推广的岭南特色地方课程。指导专家团队和荔湾区教育发展研究院幼教中心将全程跟踪指导和督查示范项目的研究实施，助推地方课程真正“落地生根”，充分释放优质教育资源辐射效应，促进广东全面提升优质均衡水平，推动广东省学前教育在新时代实现更高质量发展。

南方日报记者 马立敏 实习生林子欣

通讯员 钟聘枝