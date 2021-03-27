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以校本文化推动德育教学，广州番禺这样打造“文化德育”范本

2021-03-27 10:13 来源：南方网
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　　潮汕单枞茶的清香在校园中弥漫，广州市番禺区石碁镇中心小学的“小茶艺师”们正为客人奉上热茶，这是番禺区中小学“德育课堂”展示的一角。25日，广东省2021年度中小学德育工作会议暨德育管理干部培训班在番禺举办。

　　记者在现场看到，主题展板区展示了番禺区多所学校各具特色的德育品牌项目，涵盖非遗技艺、岭南文化、思政课堂等，德育内容与学校所在地的村落文化、乡贤文化、经济文化、红色文化等优秀文化紧密相连。

　　立足优秀文化，开展“文化德育”，是番禺教育的一次有益探索。

　　番禺教育从“人”出发，以“优秀文化”为育人源头，以“文化的方式”落实行动，以生活德育、人文德育、风雅德育和幸福德育“四大途径”实践需求，培养文化教化下的、有特质的番禺君子，培养具有人文情怀、责任担当、气质优雅、乐观豁达的社会主义建设者和接班人。

　　形成特色鲜明的校本课程

　　“这里是仓颉轩，是我们的书法室。仓颉在汉字的创制过程中起到了决定性的作用。”番禺区南村镇南华小学“小导游”向来自港澳的参访老师介绍着学校，文化底蕴和文化自信清晰显现。

　　2017年，广州市番禺区教育部门制定了《关于加强中小学文化德育工作的指导意见》，意见指出，实施“文化德育”是教育发展的战略任务，可以强化“上品教化”特色，擦亮番禺教育品牌。

　　“文化德育”工作实施方案明确，要正确认识“文化德育”在实现立德树人根本任务、培养中小学生文化自信、实现番禺德育新发展等方面的重大意义；要明确“文化德育”的主要任务，构建“文化德育”运行机制，打造省内一流水平的教育科研高地，保障全区各学校有符合品质要求的文化德育特色课程，深化普通高中课程改革，开展人生规划教育，促进学生全面而有个性的发展。

　　为实现“文化德育”持续稳健发展，番禺区教育部门提出“1234推进策略”，即构建一个“文化德育”课程，发展两支高素质的“文化德育”教师队伍，优化“评价、联动、科研”三大机制，开发人文德育、生活德育、风雅德育、幸福德育四大途径。

　　“丝竹之声，三日绕梁，不绝于耳”，走进西村育才小学，古色古香的朴雅堂演奏厅里传来《雨打芭蕉》《金蛇狂舞》《彩云追月》等广东名曲，在幽幽丝竹之声中，学生们陶冶情操，提升素养，培养气质，而这些曲目的演奏者都是学校民乐社团的学生。

　　依托地方特色、形成校本课程，是“文化德育”课程的导向。要将校本文化与德育教学相融合，发挥本土文化课程的育人功能，鼓励各校挖掘地方文化优质资源，运用有利于促进学生向上向善的文化内容，构建基于优秀文化的校本德育课程。

　　番禺区石碁镇中心小学以本土传统红木雕刻作为手工课内容，让学生在了解家乡传统工艺的过程中留住乡愁、读懂家乡；沙湾西村育才小学以沙湾作为广东音乐发源地之一的文化优势，构建“抚琴陶气质”育人体系，走出“风雅教育”的文化德育之路；星海中学以人民音乐家冼星海的人文精神为核心，形成“星光计划”德育课程等……

　　这些校本课程都深度提炼当地优秀文化内涵，通过丰富的德育活动将文化植入学生内心，使其一举一动都带有文化韵味。

　　设立区学校思政课协同创新中心

　　为庆祝中国共产党成立100周年，广东仲元中学、广东番禺中学等10所番禺区中小学校推出10节思政微课，由优秀思政课教师担任主讲，结合容菴梁公祠等番禺区红色遗址，通过带有历史烙印的“红色故事”，引领学生传承红色基因。

　　去年，番禺区委宣传部、区教育局与华南师范大学党委签订党建结对共建协议，成立番禺区新时代思想政治理论宣讲团、番禺区思政理论课名师工作室等，发挥高校马克思主义学院理论教授、党委党校理论导师、中小学思政课名师的思想引领作用，夯实共同思想政治基础，牢筑思政教育的“根”和“魂”。

　　记者在广东仲元中学看到，该校将德育内容融入到各科课程的方方面面，实现课程思政与思政课程同向而行。

　　广东仲元中学英语教师王凯玲选取一篇关于申纪兰、南仁东等共和国勋章获得者的英语文章，引导学生归纳英雄身上的共同品质，让学生思考“能否做自己的英雄”；历史教师何健翔将历史课与思政教育紧密结合，他主讲的《建国以来的重大科技成就》阐述了从“两弹一星”到载人航天、袁隆平杂交水稻等重大科技成就，介绍钱学森、邓稼先等老一辈科学家的感人事迹，让学生体味不计名利、甘当无名英雄的爱国精神……

　　不久前，番禺区教育局正式设立了区学校思政课协同创新中心，围绕“六大任务”开展系列活动，高水平落实国家思政课程，努力打造高水平的思政教师队伍，建设高质量的思政课堂；强化思政元素与教学内容有机结合，思政教育和知识体系教育有机统一，各门课程与思政课程同心、同道、同向、同行。

　　同时，番禺区坚持教育创新，探索“云上思政”新模式，推出《家教有方》电台家教课堂和《家校共育云课堂》线上课程；建成13所乡村学校少年宫，实现全区6个镇100%全覆盖；星海青少年宫“流动少年宫”已开展活动600多场次，辐射全区乃至贵州等贫困帮扶地区。

　　“从2009年的岭南校园文化建设，到2017年全面实施‘文化德育’，优秀文化始终是番禺思想道德教育的源头活水。”番禺区教育部门相关负责人说，“文化德育的终极目标和任务是立德树人，希望番禺区探索出既有广泛代表性，又有地方特色的德育范式，为广州乃至全国的区域德育工作提供经验。”

　　南方日报记者 钟哲 实习生 罗亦汀

　　通讯员 刘莉 唐恩莹 李敏

编辑： 潘沈思

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