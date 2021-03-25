春季高考4月9号就要填报志愿了，你准备好了吗

2020年广州华商职业学院有665人成功录取，占比20.64%，全省排名第二，民办第一。

为做好广东省2021年春季高考高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取和普通高等学校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试招生相关工作，拟定于4月9日至12日期间进行春季高考志愿填报工作。春季高考相关录取分数线、招生院校及专业也将在志愿填报开始前陆续公布，请广大考生密切留意省教育考试院官微、官网，及时掌握和了解相关信息。

砖红色的建筑是标配

绿树成荫是官方标配的套餐

携着华职学子的梦想屹立起来

注：具体专业名称和计划以广东省教育考试院公布的《招生专业目录》为准

本专同校、资源共享、插本便捷

广州华商职业学院与广州华商学院（原广东财经大学华商学院）同属华商教育集团旗下的两所学校，同在一个校区，资源共享，升学插本（现更名为普通高等学院专升本）更加的便捷。

2020年广州华商职业学院有665人成功录取，占比20.64%，全省排名第二，民办第一。

除此之外，学院与华南理工大学、广东财经大学、广东工业大学、华南师范大学等多所知名高校合作，开展“专本同读”项目，为学生提供了多条“专升本”途径，在就读专科的同时也能读本科。

春季高考一次性满档

2020年春季高考，广州华商职业学院是全省同类院校一次性满档的两所学校的其中一所，分数远超省线。

请看下图↓↓↓

文科超省线26分，理科超省线43分，深受考生欢迎。所以广州华商职业学院是不错的选择哦。

广州华商职业学院一直以来都是按照第一专业录取，将自己喜欢的、想就读的专业放在第一个即可，只要被华商录取，都是按照第一专业录取。

PS：2021年华商职院各科类都只设置一个专业组，同一专业组里的计划是可以相互调整的。

多领域、多层次、较完备的专业群

广州华商职业学院设有9个二级教学学院，2021年春季高考共55个招生专业（含国际班、海外创新班12个），形成了商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科协同发展的态势。

顺应时代发展，根据社会需求，开设国控专业、医药大健康类专业，有学前教育（国控专业）、婴幼儿托育服务与管理、中药学、药学、护理、中医养生保健、药品经营与管理、医学美容技术、健康管理、康复治疗技术等专业。

热门专业多，升学率、就业率高

在升学率上，全省超过五分之一的仅两所学校，分别是广州华商职业学院和广东理工职业学院，而在同类院校中，华商职业是唯一的一所超过20%的，排名第一。

根据近几年录取情况，华商职院计算机网络技术、电子商务、学前教育（国控专业）、大数据与会计、数字媒体技术、中药学、商务英语等专业深受考生青睐，录取人数占比大。初次就业率高，近六年来初次就业率都在97%以上，远超省平均就业率，2020年我校就业率高达98.29%，位居全省同类院校第二。

五个饭堂，两条美食街的美食任你选

“外卖可以吃一辈子，而食堂的饭只能吃三年”，而华商食堂的美食，可能你三年都吃不完，五个饭堂都有不同的美食，还有两条美食街的美食任君选择，满足了吃货的所有美好。

高质量的住宿环境是最基本的要求，广州华商职业学院有：标准四人间、标准六人间、电梯公寓三人间、套房公寓单人间、套房公寓二人间、套房公寓三人间，宿舍全部配有空调、电风扇、饮水机，洗衣机、学习桌、椅子，拥有独立的卫生间和冲凉房。

地理位置优越，交通便利，地铁直达

广州华商职业学院位于珠三角地区广州市后花园-增城区，处于地铁站、高速路口旁，广州地铁21号线直达，离高速路口仅3公里，交通便利，有车可直接通往深圳、东莞、惠州、珠海等地，就业选择多，优质岗位多。