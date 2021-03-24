“微宣讲”+“快闪”，广职院开启党史学习教育主题升旗仪式新模式

3月22日，广东职业技术学院举行党史学习教育主题升旗仪式。

3月22日，广东职业技术学院在禅城、高明和南海三个校区举行“初心如磐迎百年 砥砺奋进谱华章”庆祝中国共产党成立一百周年系列活动之党史学习教育主题升旗仪式。学校党委书记刘科荣、党委副书记叶忠明、副校长黄志业、副校长龙建佑、各系党总支书记、中干及教师代表、全体辅导员和全体学生参加了升旗仪式。

“微宣讲”让党史入脑入心

7：30分，国旗护卫队迈着矫健的步伐出旗，五星红旗伴随着雄壮的《义勇军进行曲》冉冉升起，全体师生庄严肃穆向国旗行注目礼。

“100年前，山河破碎、风雨飘摇。在浙江嘉兴南湖的一艘红船上，中国共产党诞生于此，一段波澜壮阔的历史，也从这里启程。”佛山市委讲师团成员、学校党委副书记叶忠明以《红船精神》为题为师生带来国旗下微宣讲第一讲。在接下来的每周升旗仪式上，学校将运用微党课形式向全体师生讲述红色故事，全景式回顾党的伟大历程和辉煌成就，引领师生感悟共产党人初心，深入学习党的光辉历史，从百年历程中传承红色基因。

党委书记刘科荣发表国旗下的讲话，他向师生们提出了四点希望：一是学习好党的百年光辉历史，增强历史自觉，做一名“明理”的新时代广职人；二是总结好党的百年光辉历史，筑牢信仰之基，做一名“增信”的新时代广职人；三是传承好党的百年光辉历史，高扬革命精神，做一名“崇德”的新时代广职人；四是发扬好党的百年光辉历史，坚持学以致用，做一名“力行”的新时代广职人。

“快闪”献礼建党一百周年

应用外语系大二学生余英锐说：“以快闪活动的形式来庆祝建党100周年特别有意义。百年初心，历久弥坚，也正是有了共产党，才有了新中国，我们才能过上现在这样幸福美好的生活。”歌声深深感染了现场观众，现场洋溢着浓浓的爱国情怀。

百年党史，百年奋进，百年辉煌。党史学习教育主题升旗仪式是学校“初心如磐迎百年 砥砺奋进谱华章”庆祝中国共产党成立100周年系列活动中的重要活动之一，是对学生进行爱国主义教育的重要载体。下一个阶段，学校将扎实开展党史学习教育，把讲述中国共产党在百年非凡奋斗历程中形成的精神谱系和传唱“红歌”作为每周主题升旗仪式重要内容，把党史学习教育融入师生工作、学习和生活的方方面面，形成浓厚的“沉浸式”党史学习教育氛围，引导广大师生深刻领悟中国共产党光耀史册的伟大精神，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，锐意进取，奋发有为，以优异成绩迎接建党一百周年。（图片：主办方供图）