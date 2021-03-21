7000多个招聘岗位！广州“阳光就业”首场春季招聘会在广外举办

3月18日，2021年广州市“阳光就业”高校毕业生招聘会(广外专场)在广东外语外贸大学南校区举行。

南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/杨欣) 3月18日，2021年广州市“阳光就业”高校毕业生招聘会(广外专场)在广东外语外贸大学南校区举行。本次招聘会由广外联合广州市人力资源和社会保障局举办，吸引了羊城晚报、广州医药、广州轻工、新东方、兴业银行、招商证券等194家优质用人单位参会，提供超过7000个招聘岗位，涵盖信息通信、互联网科技、教育科研、金融投资、文化传媒及广告出版等各领域。市人社局一级调研员杨庆华一行以及广外副校长刘海春、学生就业指导中心负责人出席活动。

活动合影

刘海春表示，今年招聘会参与企业数更多、求职学生更加活跃。他对广外学生的就业竞争力予以肯定，鼓励学生利用好学校提供的就业机会和信息、根据自身发展定位做好就业选择，建议学生先就业后择业，在工作岗位中提升竞争力。他特别提到国家政策性就业渠道，如研究生支教团、应征入伍等，希望同学们到祖国最需要的地方发展就业。

校领导现场检查工作

为确保招聘会的顺利举办，学校在以下三个方面做了周密安排：一是科学防疫防控。学校各部门通力合作，活动现场严格落实疫情防控各项要求，对参会人员信息进行全面摸底排查，尤其做好各用人单位招聘人员健康码、行程码检查、校对与报备工作，做到情况真实、详细，构筑疫情防控严密防线，确保招聘活动安全、有序、高效开展。二是信息互联互通。活动借助广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，采取“线上就业直推”、“线下精准对接”等形式进行。三是就业服务贴心。现场设置两块功能齐全、各有侧重的服务区，现场指挥部旁设置求职咨询、简历修改指导等功能区;面试区旁则设置求职学生休息区、复印点等功能区。

接受采访的企业招聘负责人对本次招聘会予以高度评价，也表达了对求职学生的期待和要求。深圳富元科技负责人表示，广外学生的沟通能力良好，对自身目标定位清晰。对于求职学生，她更看重成长潜力和自主学习的能力。佛山市苏仑特士超硬材料有限公司负责人则希望求职学生能在短暂的面试中自信地展示自身能力。

用人单位现场面试

据悉，广外2021届毕业生共有6128人，其中本科生4873人，研究生1255人。为了保证毕业生充分就业，不断提高毕业生就业质量，学校积极开拓就业市场，充分发挥校园招聘主阵地作用。2020年9月至今，学校就业招聘不断线，与中国南方人才市场管理委员会办公室以及云职校招举办了4场线下中小型招聘会，214场专场宣讲会，学校通过就业信息网和“广外就业”微信公众号发布招聘信息1800余条。

接下来，广外还将在3月25日、4月17日继续举办专场招聘会，为毕业生们提供更多的就业岗位，切实为毕业生就业做好保障，促进毕业生实现更充分更高质量就业。

图片：活动方供图