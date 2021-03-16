产教融合案例！“领匠志愿者计划”在顺德职院首发

作为数字化解决方案领导者，新华三集团将继续立足自身优势，与社会各界伙伴群策群力，以产教融合赋能职业教育发展，为社会经济的高质量发展做出更大贡献。

南方网讯 （记者/杨智明）3月12日，“领匠志愿者计划”首发授课仪式在顺德职业技术学院举行。韦东庆、宋神友、李小伟、罗小华等多位清华大学创新领军工程博士生现场受聘为“领匠志愿者计划”专家导师并为学员们进行了首场授课，标志着“领匠志愿者计划”正式开启。

“领匠志愿者计划” 首发授课授聘仪式（活动方供图）

以顺德职院为首个试点

“双师制”提升职业教育质量和水平

“顺德职业技术学院是我们第一个试点，会根据时间、授课情况、学生及学校的反馈不断地调整计划内容。未来，我们可以录制相关课程，授课方式线上线下相结合。”新华三集团副总裁、广东代表处总经理王鑫介绍说。

紫光股份旗下新华三集团副总裁、广东代表处总经理王鑫（活动方供图）

据悉，未来，“领匠志愿者计划”将招募更多高端产业人才，搭建职业教育和社会职业教育需求之间的桥梁，以“双师制”教学模式提升职业教育质量和水平。同时，作为本次合作的重要支撑平台，阅动数字产业孵化园也将充分依托自身资源优势，全方位推动产教融合、人才培养、技能提升，搭建起一条企业、院校和学生“三赢”的人才供给链，开拓职业教育的新格局。

清华大学深圳国际研究生院副院长、清华大学创新领军工程博士教育中心原执行主任左剑恶（活动方供图）

“领匠志愿者计划”将培养什么样的人才？清华大学深圳国际研究生院副院长、清华大学创新领军工程博士教育中心原执行主任左剑恶接受记者采访谈道：“我们的工程博士们作为志愿者，参加到学校的双师型导师队伍中间去，来给学生传授知识与经验。他们对于职业学院的学生来说是两个身份，一个身份是清华大学的工程博士，站在各个行业的前沿领域，对技术的发展、技术的需求都有非常明确的了解。更重要的一个身份是他们来自各个行业、各个企业，很多人都是公司的董事长、总工程师，他们对市场人才的需求比较了解，能帮助学生培养快速适应职场的能力。”

顺德职业技术学院校长夏伟（活动方供图）

顺德职业技术学院校长夏伟在发言中提到，提高职业技术教育发展质量，增强职业技术教育适应性，是当前我国职业技术教育的头等大事。“领匠志愿者计划”将有利于提高职业院校学生的创新、创业素养和实践能力，让职业教育适应产业发展的新要求，对职教事业发展具有重要意义。

为职业人才的成长打造舞台

助推顺德产业转型升级

当前，中国社会经济发展正处于转型升级、提质增效的关键时期，解决职业技能人才的供需矛盾，已经成为推动产业转型升级的迫切需求。今年的政府工作报告中，明确提出了增强职业教育适应性，深化产教融合、校企合作的新任务。补齐职业教育短板，培养具备“工匠精神”的高素质技能人才，将有助于推动中国产业向高端迈进，为新格局的构建夯实根基。

王鑫表示，产教融合是提升职业人才实践能力，衔接产业实际需求与职业教育体系的重要渠道。

左剑恶表示，清华大学创新领军工程博士培养项目旨在服务国家创新驱动发展战略，构建工程高端人才培养的新格局。作为粤港澳大湾区创新领军工程博士班的责任教授，他将全力支持清华大学创新领军工程博士生志愿者与顺德职业技术学院等院校的衔接融合，凝聚政府、企业、社会等不同参与者的合力，从而为职业人才的成长打造更加广阔的舞台。

“顺德现在朝着数字化经济的方向发展，需要大量的领匠型的技能型人才。顺德职业技术学院跟清华的领匠工程计划的合作，为顺德产业转型升级发展提供强有力的一线人才支持。”夏伟谈道。

佛山市顺德区教育局副局长冼弥冬认为，“领匠志愿者计划”将为职业人才的培养提供有力的师资支持，为探索教育协同创新开拓新路，在创新人才培养模式方面产生积极的示范意义。在这一计划的牵引和带动下，职业人才将助推大湾区产业转型升级再上新台阶，成为高质量发展的新引擎。

作为数字化解决方案领导者，新华三集团将继续立足自身优势，与社会各界伙伴群策群力，以产教融合赋能职业教育发展，为社会经济的高质量发展做出更大贡献。