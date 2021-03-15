湛江科技学院召开党史学习教育动员大会

3月11日，湛江科技学院在学院新湖校区知行楼报告厅召开党史学习教育动员大会，对全校开展党史学习进行动员部署。

3月11日，湛江科技学院在学院新湖校区知行楼报告厅召开党史学习教育动员大会，对全校开展党史学习进行动员部署。学校党委书记谭树明，党委副书记、纪委书记、副校长黄海晶出席会议。党委部门负责人、职能部门负责人、二级党组织正副书记、二级党组织组织委员、党支部书记参会。会议由黄海晶副书记主持。

学习教育动员大会现场

谭树明书记作党史学习教育动员讲话。他指出，广大党员干部要深刻领会开展党史学习教育是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴的必然要求，是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是学校高质量发展、跨越式发展的必然要求。

谭树明书记强调，开展党史学习教育是当前和今后一段时期各级党组织的重要政治任务，要突出学习重点，准确把握党史学习教育的目标任务；要注重对标对表、结合新思想、凸显特色、以上率下、紧扣“实”字开展党史学习教育。

党委书记谭树明作动员讲话

谭树明书记要求，要加强统筹谋划，确保党史学习教育扎实有效。一要加强组织领导。学校党委要切实承担主体责任，领导小组要发挥好整体谋划、牵头抓总、协调指导、组织实施作用，各二级党组织要切实承担抓好本单位本部门学习教育的主体责任，把党史学习教育作为一项重要政治任务抓紧抓实抓到位。二要强化督促指导。学校党史教育学习要认真接受上级党组织的督促指导，认真抓好落实。要把学习教育开展情况作为基层党组织书记抓基层党建的重要内容，领导小组要通过多种形式强化督促指导，及时掌握学习教育进展情况，确保学习教育取得实效。三要坚守为民情怀。深入开展“我为群众办实事”实践活动，组织引导党员干部继承发扬优良传统，结合实际，立足当前，为基层减负，为师生解忧，切实为师生办实事解难题，增强学习教育的针对性和实效性。四要强化宣传引导。坚持政治引领，把握正确导向，加强积极宣传和舆论引导，充分运用主流媒体和新兴媒体，突出重点，加强推广，推动学习教育深入师生、深入基层、深入人心，引导广大党员干部群众把思想和行动统一到党中央决策部署上来。五要坚持“两手抓”“两促进”。要加强统筹协调，做到思想先行、知行合一，把党史学习教育同推动各项工作紧密结合，以学习教育成果推进中心工作开展，以改革发展成绩检验学习教育成效，确保“十四五”迈好第一步、见到新气象。要坚持学史力行，把党员干部在学习教育中激发出来的工作热情和进取精神转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，努力实现把学校建设成为特色鲜明的高水平、综合性、应用型本科院校的奋斗目标。

会上，黄海晶副书记表示，在重大历史时刻组织开展党史学习教育，具有重大而深远的意义。他要求各级党组织做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗。