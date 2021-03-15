以上率下，上下联动，广职院让党史学习教育“活”起来

广职院坚持系统观念，整体推进，蹄疾步稳，把党史学习教育融入全校庆祝建党100周年系列活动，融入学校全年工作计划，形成学校全面而高效的深入推进党史学习教育工作机制。

“教师是教育工作的中坚力量。有高质量的教师，才会有高质量的教育，做好老师，就要执着于教书育人，有热爱教育的定力”……3月14日，广东职业技术学院机电工程系教工第二支部的杨昆老师结合自身专业教学工作，在支部组织党员教师“云上”开展党史学习教育活动。这是广东职业技术学院在3月3日在全校启动党史学习教育以来一段时间，深入开展党史学习教育的一个“普通”镜头。

广职院打出党史学习教育部署“组合拳”

2月底，学校党委理论学习中心组率先开展学习，加强组织领导，及时高效部署全校党史学习教育工作，推动党史学习教育深入开展。

3月2日上午，学校党委在高明校区召开会议，研究学校党史学习教育工作部署。

3月3日下午，学校在禅城校区大礼堂召开党史学习教育动员暨新学期工作部署会。党委书记刘科荣对深入开展党史学习教育提出“六要”要求：一要提高政治站位，充分认识党史学习教育的重大意义；二要加强组织领导，确保党史学习教育高标准高质量开展；三要树立正确党史观，准确把握党的历史发展主题主线和主流本质；四要切实为师生办实事解难题，找准学习教育出发点和落脚点；五要发扬马克思主义优良学风，注重方式方法创新。六要深入贯彻中央部署要求，确保取得实实在在的成效。

3月7日，学校第一时间通过党委理论学习中心组带头学习习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时的重要讲话精神。3月9日，学校在高明校区召开习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界委员时的重要讲话精神专题学习会暨党史学习教育部署推进会。学校党委书记刘科荣对党史学习教育再作部署。

自动员大会召开以来，广职院坚持系统观念，整体推进，蹄疾步稳，把党史学习教育融入全校庆祝建党100周年系列活动，融入学校全年工作计划，形成学校全面而高效的深入推进党史学习教育工作机制。

多元化学习推动党史学习教育“出实效”

党史学习教育启动以来，广职院党委加强统筹协调，学校党委与二级党组织上下联动，“规定动作”不走样，“自选动作”有亮点，以师生喜闻乐见的形式深入开展党史学习教育。学校工会充分利用“学习强国”平台党史学习教育资源，组织全校教职工开展阅读积分打卡活动，倡导教职工利用各种学习平台，参加“全民阅读”活动，养成良好学习习惯，提高思想政治素养。经济管理系把党史学习教育与3月学习雷锋精神活动结合起来，开展了以“勤务劳动”为主题的打扫机房活动，组织入党积极分子打扫系部高明校区实训楼和教学楼实训室机房。轻化工程系开展“我为同学办实事”学业帮扶活动，师生党员为补缓考学生开展线上线下一对一帮扶活动，积极帮扶补缓考学生顺利通过补考。学生工作处结合在全校学生中开展“行为养成打卡活动”，鼓励广职学子珍惜时光，展现“不忘初心，砥砺前行”的精神风貌。团委充分发挥青年工作优势，组织各系团总支书记及学生骨干开展主题为“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的线上交流分享会，图书馆即将启动“书香庆建党百年，阅读助青年成才”系列活动……

在下一阶段的学习教育中，广职院将继续深化学习，继续深刻领悟，继续深入落实，把党史学习教育与学校十四五规划实施紧密结合起来，与为广大师生办实事紧密结合起来，与各项业务工作紧密结合起来，引导广大师生切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。（供稿：罗洋洋，汤文英）