广州南方学院已正式挂牌

3月12日上午，广州南方学院挂牌仪式举行。

3月12日上午，广州南方学院挂牌仪式举行。

根据《广东省教育厅转发<教育部关于同意中山大学南方学院转设为广州南方学院的函>的通知》，中山大学南方学院正式转设为广州南方学院，是推动学校未来各项事业发展和践行“建设中国一流民办大学、走在中国应用型大学前列”梦想的新的起点。

学校转设后，将严格按照《转设及过渡期合作办学协议》，保障师生的合法权益，保证学校平稳有序发展；继续按照教育部关于加强对转设学校进行过渡期管理的基本要求和广东省教育厅关于“规范达标计划和品牌提升计划”的文件精神，以申办国家硕士学位授权单位为契机，进一步加强内涵建设，完善办学条件和提升办学水平；继续与广州市从化区全面对接，融入从化经济社会发展，形成校地协同的良好发展格局。

按照该校规划，努力到2025年建成现代大学管理体制完善、大学文化特色鲜明的中国一流民办大学，走在广东省应用型本科高校前列，向国内一流应用型大学进军；到2030年建成广东省一流应用型本科高校，走在中国应用型本科高校前列。

广州南方学院简介

根据教育部致广东省人民政府（教发函〔2020〕129号）函，中山大学南方学院从2020年12月转设为独立设置的非营利性民办普通本科高校并更名为广州南方学院，学校标识码4144012619（维持不变），学校地址为广东省广州市从化区温泉大道882号，邮政编码510970，官方网站https://www.nfu.edu.cn。

2006年，经教育部批准，由中山大学与广东珠江投资股份有限公司于2006年合作创办独立学院中山大学南方学院，是一所多学科全日制应用型本科高等学校。

目前，学校设有10个院系共44个本科专业，截至目前已有国家级一流本科专业2个（会计学、电子商务）、省级一流本科专业2个（电子商务、经济学），形成了以管理学、经济学、医学、文学、艺术与工学交叉渗透、协调发展的学科专业体系，重点发展与人工智能及大数据交叉的商科、工科和社会短缺的医科，已获批成为国家社会科学基金项目和自然科学基金项目依托单位。

南方+记者 姚瑶

通讯员 贾佳