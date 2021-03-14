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广东入选国家级一流专业建设点数量居全国前列

2021-03-14 09:06 来源：南方网
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　　日前，教育部公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单。南方+记者了解到，我省高校入选国家级一流本科专业建设点201个、省级一流本科专业建设点233个，“国一流”数量2019、2020年度连续排名全国前列。

　　新增12所高校入选

　　广东实施“一流本科人才培养计划”以来，高校专业建设水平不断提高。截至目前，全省共有59所高校的专业分别入选“国一流”435个、“省一流”420个，覆盖89.39%的本科高校，体现了广东本科专业建设在全国的整体竞争力。

　　据统计，新增12所高校入选，全省已入选“国一流”“省一流”专业高校近九成，一半以上高校拥有“国一流”专业建设点。2020年度，我省新增12所高校入选“国一流”“省一流”专业建设点，较2019年度增长25.53%。其中，新增入选“国一流”高校9所，包括4所民办高校。

　　特色高校优势明显，高水平大学实力凸显。从2019、2020年度高校已入选“国一流”“省一流”数占本校专业数比例看，星海音乐学院比例最高，为70%；其次是广州美术学院，为64.29%；再次是广东外语外贸大学，为57.33%，充分体现了我省实施高校分类发展后，高校凝练办学特色，优势专业得到较好发展。

　　同时，中山大学、华南理工大学、华南师范大学、南方医科大学、广州医科大学等5所高水平大学已入选“国一流”“省一流”专业数占本校专业数均超过50%，专业建设整体水平较高。

　　工学类专业最多

　　从2019、2020年度入选专业的学科门类看，广东“新工科”“新医科”“新文科”“新农科”“新师范”建设成效显著。

　　其中，广东入选的“国一流”“省一流”专业中，工学类专业最多，为281个，占比32.87%，其中“国一流”124个，包括微电子科学与工程、材料成型及控制工程等专业，为我省新一代电子信息产业集群、高端装备制造产业集群等“双十”产业发展提供强有力的支撑。医学专业方面，全省入选“国一流”“省一流”医学类一流专业已达77个，占我省全部医学类专业的42.78%，将进一步助推我省“新医科”建设。

　　广东师范类院校和师范类专业的入选也实现新突破，迄今为止全部师范类院校均有专业入选“国一流”“省一流”，涵盖学前教育、小学教育、体育教育等专业。其中，华南师范大学共有“国一流”28个、“省一流”22个，以师范类专业为主，凸显学校师范教育主业。

　　据了解，教育部2019年在全国启动一流本科专业建设“双万计划”，按照“专业定位明确、专业管理规范、改革成效突出、师资力量雄厚、培养质量一流”5大标准，遴选建设一批国家级一流本科专业点和省级一流本科专业点。

　　为此，广东紧密对接教育部“双万计划”，深入开展一流本科专业建设，通过加强本科专业设置管理，调整优化专业结构，实施专业综合改革试点，建立健全专业质量监控体系，启动专业评估和专业认证等举措，专业建设质量得到稳步提升。

　　南方+记者 吴少敏 钟哲

编辑： 潘沈思

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