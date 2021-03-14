广东新高考：最近要特别注意这5件事

新高考首年落地，有什么要特别注意的事情？

距离6月高考，还有86天。

3月13日是星期六，但也是属于广东考生们的一个特别日子：他们要走进考场，参加新高考首场英语听说考试。

今年是广东新高考落地首年。高考时间近了，更多细节正在“浮出”水面。

新高考首年落地，有什么要特别注意的事情？南方+记者独家梳理，最近有5件事情值得考生特别注意。

一、中大不再综合评价招生

根据国家部署，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8省市，今年正式落地高考综合改革。

不久前，广东省教育考试院公布消息，2021年北京外国语大学、浙江大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学10所高校，在广东开展基于高考基础上的综合评价招生录取模式试点工作。

细心的人发现，在广东综合评价招生录取高校数量从去年的11所减少到今年的10所，对比名单可以发现，减少高校为中山大学。

综合评价招生录取模式被称“631”模式，也就是学生高考成绩占综合成绩的60%、高校综合素质测试成绩占30%、高中学业水平合格性考试成绩占10%，最终构成考生的高考录取成绩。

早在2016年，中大首次在珠海校区试点基于高考基础上的综合评价招生录取模式，招生计划为300人。而今年中大的招生计划还没有公布，但相信会有更多的机会，惠及更多考生。

广东省教育考试院提醒，今年北京外国语大学、浙江大学、上海纽约大学、昆山杜克大学按教育部批准的招生录取模式，根据招生章程公布的原则构成考生综合成绩进行录取。其他试点高校按照“631”模式，最终构成考生的综合成绩，根据招生章程公布的原则进行录取。

二、取消一条又新增一条分数线

今年新高考将新增一条分数线。

2021年广东新高考新增“特殊类型招生录取控制参考分数线”，主要是用于高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型以及其他有相应文化成绩要求的院校（专业）招生录取，符合条件考生全部投档给院校。

高分考生需要留意的是，今年取消了一条分数线。

2021年广东本科高校不再设高分优先投档线，平行志愿投档中，所有考生、所有本科高校（专业）均实行一次性投档，即按考生投档分从高到低排序，依次检索考生所填院校专业组志愿进行投档。

高分优先投档线，从2018年起延续至去年。这条线的设置，主要是保护高分考生权益，在高分优先投档线内的考生，有2次投档机会（不包括征集志愿）。

当然，这个无需太过忧虑。因为新高考的志愿数量足够多，多到显得再设高分优先投档线的意义不大。

今年新高考将以“院校专业组”为志愿填报单位，1所院校将拆分若干院校专业组，1个院校专业组即为1个志愿，按“院校专业组+专业（类）”的方式进行志愿填报。从志愿数量来看，普通类本专科各设置45个院校专业组平行志愿；艺体类统考本专科实行平行志愿的批次各设置20个院校专业组平行志愿。

三、“英语听说考试卷面分÷3”计入成绩

3月13日起，2021年广东高考英语听说考试开考。此次考试将持续到16日，其中最后一天为处理异常情况时间。

今年全国统一高考考试科目包括语文、数学、外语3门科目，使用全国卷，由教育部考试中心统一命题，所有参加高考的考生均需参加。

其中，外语选考语种为英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语中的一种。外语语种为英语的考生，须参加英语听说考试，英语听说考试由广东自主命题、单独举行。

英语听说考试成绩怎么计入总成绩呢？

广东省教育考试院透露，英语科目总成绩：笔试成绩×13÷12+英语听说考试成绩（四舍五入取整）；英语听说考试成绩：英语听说考试卷面分÷3（四舍五入取整）。

四、“春季高考”即将开始录取

3月10日，广东省教育考试院发布2021年1月学考成绩。3月22日10:00起考生可以打印2021年1月学考成绩证书。

从去年开始，广东“春季高考”要求省内高职院校安排春季高考的招生计划原则上要达到年度招生计划的75%以上，其中安排在依学考成绩招生的计划原则上不低于本校本年度申报的省内招生计划的50%。

广东省教育考试院提醒，报考高职院校依学考成绩招生并被录取的考生，可报名参加普通高考，参加本科层次招生录取，但不能参加普通高考专科层次的招生录取，也不能参加其他高职招生类型的专科层次招生录取。

同时，填报本科院校志愿并被本科院校录取的考生，取消考生依学考成绩招生录取资格，不得转回原依学考成绩招生录取的高职院校。新生报到时，高职院校不得接受已被本科层次院校录取考生报到注册。未被依学考成绩招生录取的考生，可参加普通高考和其他形式的本、专科招生录取。

五、五年一贯制可提前拿到“高职入场券”

前几天，省教育厅、省招生委员会办公室印发《关于做好2021年高职院校五年一贯制单独招生考试工作的通知》，正式启动五年一贯制招生。

五年一贯制招收参加中考的初中毕业生，达到录取成绩后进入到中职学校、高职院校进行一贯制的培养。

根据要求，具有广东户籍或属于外省来粤务工人员的随迁子女、符合报考地（以地级市为单位）2021年初中学业水平考试（以下简称“中考”）报名条件的应届初中毕业生，都可以参加五年一贯制招生。

今年广东五年一贯制招生分为两种类型：第一种为“全省统考”（主要依据全省五年一贯制单独招生文化课统考成绩录取）；第二种为 “公费定向”，包括为粤东西北地区8个地级市的19个县（市、区）公费定向培养初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业教师共200名，面向汕头市乡村小学定向培养初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业（全科）教师共200名。

广东省教育考试院提醒，考生需先在2021年3月16日-21日进行网上预报名并选定文化课考试地点，经院校网上审核后，于2021年3月22日-23日进行网上确认。每个考生可报考2所院校、每所院校可填报3个专业志愿。

南方+记者 吴少敏 钟哲