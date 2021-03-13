激发孩子思考，《问题是最好的老师》上市

未来则需要整合，强调学科互联和学生融合，掌握全球动态。

近年来我们逐渐发现，过去的部分经验因时代背景和教育模式的改变变得不太适用。未来需要整合，强调学科互联和学生融合，掌握全球动态。

《问题是最好的老师》书封（出版社供图）

最近，唐江澎校长的一段话火了，他说，好的教育，不应该只看重分数，而是培养终生运动者，责任担当者，问题解决者和优雅生活者。其中解决问题的能力尤为重要，让孩子成为会独立思考、具有批判性思维、有志于改变世界的少年；让老师和教育者为学生搭建脚手架，提供充满爱且安全、稳定的空间，建立有利于探究、创造和深度学习的环境，让充满无限可能的孩子蓬勃发展。

近日，由中信出版集团出版的《问题是最好的老师：青少年教育的黄金圈法则》上市，本书是 “中国雅思之父”胡敏教授的最新力作，用深入浅出的语言，讲解青少年教育的黄金圈法则，即：从内圈核心的“为什么”开始，讨论为全球胜任力而学的必要性；到“怎么做”，倡导 APPB学习法引领的教学变革，为孩子提供“做中学”的机会；再到“做什么”，探讨联合国提出的17个可持续发展议题，作为当今青少年的学习方向和内容。

这本书，是送给善于学习的家长、富有远见的教育者和敢于思考未来的青少年的礼物，是教育创新探索之路上的一盏明灯。