广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

激发孩子思考，《问题是最好的老师》上市

2021-03-13 10:31 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　近年来我们逐渐发现，过去的部分经验因时代背景和教育模式的改变变得不太适用。未来需要整合，强调学科互联和学生融合，掌握全球动态。

《问题是最好的老师》书封（出版社供图）

　　最近，唐江澎校长的一段话火了，他说，好的教育，不应该只看重分数，而是培养终生运动者，责任担当者，问题解决者和优雅生活者。其中解决问题的能力尤为重要，让孩子成为会独立思考、具有批判性思维、有志于改变世界的少年；让老师和教育者为学生搭建脚手架，提供充满爱且安全、稳定的空间，建立有利于探究、创造和深度学习的环境，让充满无限可能的孩子蓬勃发展。

　　近日，由中信出版集团出版的《问题是最好的老师：青少年教育的黄金圈法则》上市，本书是 “中国雅思之父”胡敏教授的最新力作，用深入浅出的语言，讲解青少年教育的黄金圈法则，即：从内圈核心的“为什么”开始，讨论为全球胜任力而学的必要性；到“怎么做”，倡导 APPB学习法引领的教学变革，为孩子提供“做中学”的机会；再到“做什么”，探讨联合国提出的17个可持续发展议题，作为当今青少年的学习方向和内容。

　　这本书，是送给善于学习的家长、富有远见的教育者和敢于思考未来的青少年的礼物，是教育创新探索之路上的一盏明灯。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235