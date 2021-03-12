中高考冲刺找精锐，一站式高端升学直通车

3月10日，精锐高端辅导主题为“中高考冲刺，看精锐”的发布会在上海举行，作家余华、华东师范大学紫江特聘教授刘擎、樊登读书创始人/首席内容官樊登、中高考政策研究专家熊丙奇出席会议并各自发表主题演讲。与精锐高端辅导创始人张熙共同为面临中高考压力的考生与家长出谋划策。

3月10日，精锐高端辅导主题为“中高考冲刺，看精锐”的发布会在上海举行，作家余华、华东师范大学紫江特聘教授刘擎、樊登读书创始人/首席内容官樊登、中高考政策研究专家熊丙奇出席会议并各自发表主题演讲。与精锐高端辅导创始人张熙共同为面临中高考压力的考生与家长出谋划策。

公益论坛现场，左起依次为：方亭、熊丙奇、刘擎、张熙、余华、谢应平、家长代表游女士

精锐高端辅导，1对1辅导高效提升学习力

谈到中高考冲刺，余华表示“把声音挤进喇叭狭窄的管道，吹出来的声音才会响亮。精锐高端辅导就是帮学生把知识重点挤进喇叭的管道，然后在中高考的时候把它响亮的吹出来。”

作家余华

刘擎教授则认为孩子的时间是不可逆的，在有限的时间里选择效率较高的1对1辅导模式，不仅能帮助孩子更高效的针对性解决问题，助力中高考时发挥出色，更是培养孩子综合实力、更受益的选择，更在会上直言，“我觉得有必要把我孩子送到精锐高端辅导做全面的升学测评规划，寻求专业的辅导建议。”

华东师范大学紫江特聘教授刘擎

樊登读书创始人/首席内容官樊登也表示，“学习欠佳的学生并不是因为智商原因， 而是没人懂他究竟困在了哪里，精锐高端辅导的老师会耐心地为孩子梳理知识结构和薄弱点，找到问题点，就迎刃而解了。”

樊登读书创始人、首席内容官

中高考政策研究专家熊丙奇同样对精锐高端辅导的因材施教表示极大认可：“针对性教育是更高质量的教育，能够针对学生个体因材施教，实现自己的梦想。”

精锐高端辅导，13年专注1对1升学辅导

目前，市场上大量辅导机构采用的大班教学模式，缺乏针对性，为了照顾所有同学的进度，很多已经学会的知识在重复的讲解，浪费了学生宝贵的时间，而疫情期间大规模兴起的线上教学，存在着冲刺效率较低，无法保证学生注意力集中，以及沟通交流不顺畅的短板。

哈佛教授PaulReville(保罗·雷维尔)指出“每个孩子都有机会成为精英。在他看来，现在的班课模式还和100年前一样，今天的时代变化了，我们不能按照一个平均标准教育所有人。我们需要教育系统必须诊断出学生的需求，给出针对性解决的诊断方案满足学生在校内和校外的需求。”

精锐高端辅导，自2008年创立，就专注1对1升学辅导，13年的积累和升级打造了哈佛北大认证的专业1对1名师团队及辅导成果，精锐深耕本地化教研及各个学校四情研究。积累了约1000万名校题库，约60万中高考真题题库，约700万1对1精品教案，约300万1对1中高考冲刺教案。

精锐高端辅导的1对1优师经过约8000+真题训练、约6000+带教课时，具有专业教育心理学资质，可针对性设计教学内容、传授应试技巧。

在精锐高端辅导的教学过程中，每一份拿到学生手上的讲义都是精锐的1对1优师根据每个孩子的不同学科水平、升学目标、个性特征等，定制化1人、1课、1讲义。老师备课时，首先会调取学生 360度动态测评的结果，再结合2000万+的精品题库，经由AI系统24道备课流程的匹配和调整，确保讲义符合学生的升学辅导进程。

精锐高端辅导，中高考升学成果全国领先

精锐高端辅导1对1升学辅导全国领先。全球领先的独立第三方机构Frost & Sullivan(沙利文)数据显示， 精锐高端辅导2016年至2020年1对1升学辅导市场规模连续4年全国领先。截至2020年11月30日，精锐高端辅导共有470间教学中心，较一年前434间教学中心继续保持增长态势。凭借出众的1对1升学辅导效果、以“学生为本”的先进服务理念，深受各地学生家长好评。

精锐高端辅导，1对1教学师资全国领先。为保障1对1升学辅导的成果，精锐高端辅导联合哈佛北大教授设计“1对1名师能力模型测评系统”，按12个维度精准划分1对1星级师资标准，联合北京大学严格培训、筛选1对1优师，并对通过培训的1对1优师颁发证书。

目前，精锐高端辅导联合哈佛北大已培养了约6000名全职1对1老师，建立了1对1的优师团队。

哈佛北大教授研发，独创定制化升学辅导系统

精锐高端辅导专注1对1，可针对每个孩子量身定制升学方案、进行针对性辅导，联合哈佛北大首创集升学规划、学科辅导、学习力培养于一体的升学辅导系统。

升学辅导系统图

360°智能测评，1对1定制化升学方案基础，不同学习基础的学生，辅导需求不同，精锐首先针对每位学生的学习状况，采取不同的策略。针对高分学生，重点拓宽知识面，助力攻克难题，突破瓶颈，进一步提升;针对潜力学生，协助树立明确的目标，挖掘短板，解决学业当中薄弱环节重点补强;针对成绩有待提升的学生，协助端正学习态度，提升自信心，高效的大面积补漏。

模式保障 360°智能测评图

不同阶段的学生，辅导需求的中心也有不同，针对学生不同阶段，精锐制定了不同的学习目标。对毕业班学生，高效，针对性的查缺补漏，重点辅导应试技巧，短时间内有效提升成绩;针对非毕业班学生，长期培养孩子的综合能力，通过对孩子学习能力、动力和毅力的激发，帮助孩子奠定学科基础、养成良好习惯，根据针对性的升学规划科学制定升学路径，拥有更大机会升入更适合未来发展的顶尖院校。

同时精锐高端辅导配备有专业的心理辅导团队，配置教育心理学认证的班主任及心理咨询师护航学生最佳心理状态，时刻关注孩子的心态变化，助力孩子以最好的状态应对每一次考试，中高考冲刺，实现正常发挥甚至超常发挥。

心态保障图

精锐高端辅导多年合作伙伴，北京大学教育学院副院长丁延庆教授引用中国高教学科带头人汪永铨的一句名言就说：“好的教育，都应该是手工劳动。” 因材施教是最佳教育方式，而最佳的因材施教必须是1对1。也就是说优秀的教育方法不在于如何快速弥补知识空缺，而是针对不同的学生，找到针对性地辅导方法。

在1对1升学辅导这条道路上，精锐13年的积累和升级打造了1对1升学辅导品牌，其高端升学辅导课程更是通过全面系统性测评，充分评估孩子的学科优势、学习力、兴趣爱好及性格特征，针对性定制升学规划，学科辅导及学习力提升的整体方案，使1对1的辅导能够发挥最大效用，帮助考生最大程度的实现进入理想大学的愿望。