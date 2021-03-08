关爱伴前行，“快乐星期六”暖心助力星星孩子及其家长成长

3月6日，“快乐星期六”星星家长喘息日项目发布暨学雷锋志愿服务活动成功开展。

每年三月，是传统的雷锋学习月。3月6日，在广州市妇女联合会的指导下，广州市家庭教育促进会与旗下会员单位广东省高新技术高级技工学校，携手花都区优语残疾儿童训练中心、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部等机构，开展了“快乐星期六”星星家长喘息日项目发布暨学雷锋志愿服务活动。来自广州市35组星星孩子家庭、广州市华阳小学一年级六班38组家庭共同见证和参与了活动。

广州高新教育集团董事长、广州市家庭教育促进会会长张天培在启动仪式上表示，该项目是在广州市妇女联合会的指导下，为特殊人群家庭打造的公益项目，两年内计划每年开展八次艺术及培训类课程和体验式活动，为自闭症孩子及其家长提供赋能支持，让爱帮助他们点亮生活的希望。

活动中，广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部的7个星星孩子家庭带来了精彩的舞狮表演，虎虎生威的招式赢得现场一片掌声。广州市华阳小学一年6班的同学们也精神抖擞，一套行云流水的武术表演，在稚嫩的“嘿”“哈”声中展现出太阳娃的蓬勃朝气。

星星孩子们在华阳小学一年级6班孩子和家长志愿者的陪同下，由高新技校幼师专业的学生指导轻黏土手工。当自己喜欢的人物、动物、植物一点一点制作成型，孩子们为自己亲手制作的劳动成果欢呼雀跃不已。此后，还有高新技校体育老师及学生志愿者带领孩子们进行集体游戏，欢乐充斥着现场每一个角落，欢笑声流淌在每一个孩子的小脸上。

花都手牵手特殊孩子志愿者服务队队长蔡艳华、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部总干事梁志图对于“快乐星期六”星星家长喘息日项目活动特别欣喜，并表达了对未来活动的期待。

一位自闭症孩子的家长表示，此次活动非常有意义，一方面促进了星星孩子与普通孩子的融合交流，同时也为自闭症孩子的家长减压减负，让他们对生活有了更多的希望和信心。华阳小学的一名家长也表示，亲子志愿服务活动就是最好的家教。从小让孩子参与志愿服务活动，不但使孩子们体悟到爱心的价值，更提高了孩子们爱的能力。

据介绍，为了让自闭症孩子的家长能够从繁重的日常看护生活中得到身体的休憩和心灵的滋养，同时让自闭症孩子能更快更好地融入社会，提高其社会适应能力，成为具有社会性的人，广州市家庭教育促进会联合社会力量，以专业训练为基础，艺术熏陶为手段，打造“快乐星期六”星星家长喘息日公益项目，长期为星星儿童家长提供服务，让他们在陪护孩子积极康复的同时，也能活出自己的人生精彩。

广州市家庭教育促进会自2020年成立以来，在“致力于家风和顺、学校和美、社区和谐”的愿景下，通过搭建家庭、学校和社区多方沟通的平台，普及科学家庭教育方法，打造和谐亲子关系，促进青少年儿童的健康发展。至今已举办了花都家庭教育大讲坛第4讲、“小小公益拍卖家”益槌公益志愿者活动等多场公益活动。

未来，广州市家庭教育促进会将广泛联合社会的力量，继续为特殊需要的家庭提供更多更好的家庭服务支持，致力于家庭和顺、学校和美、社会和谐。