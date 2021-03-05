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暖心！他们收到了高速人送来的特殊礼物

2021-03-05 17:49 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/黎慧 通讯员/粤交集宣、沈高）3月，在学雷锋活动月来临之际，广东交通集团所属高速公路路段员工们纷纷行动起来，开展一系列志愿服务活动，为一些特殊群体送上了温暖的礼物。

　　为孩子送上“快乐操场” 3月5日，位于茂名化州市杨梅镇的杨梅小学书声琅琅。伴随着下课铃响，孩子们从教室一涌而出，奔向平坦整洁的新操场撒欢嬉闹，脸上洋溢着灿烂的笑容。但几个月前，这里还是一片杂草丛生的黄土坪，孩子们每次跑步都满身灰尘，一到雨天，路上更是泥泞不堪，无从下脚。 “如果不是茂湛高速改扩建项目的帮助，孩子们到现在也没有一个像样的操场。”杨梅小学陈校长说到。

　　杨梅小学共有400多名学生，但由于缺少建设资金，教学设施不甚完善，操场也迟迟没有修建。学生们平时只能在简陋的荒草地里活动、做操、上体育课，既不方便，也存在一定安全隐患。

　　去年12月底，在一次与地方的融合共建活动中，茂湛改扩建TJ4标了解到学校的困难。他们马上决定，送给孩子们一份礼物。几天后，一台混凝土搅拌车缓缓驶进杨梅小学。TJ4标项目部捐赠了300多立方米的混凝土，并组织20多名工人，昼夜施工为学校修建新操场。

　　新操场于今年2月底正式交付使用，水泥操场成为了新学期孩子们的活动新天地。

　　采摘服务送到家门口

　　“摘青枣咯！”“你看我这满满一大筐！”3月4日，汕头市澄海区隆都镇前美村来了一群“小雷锋”，汕汾高速的志愿者穿着红马甲蓝制服，忙碌在果田里，帮村里的老人家们采摘青枣。

　　前美村位于汕汾高速店市站出口约1.7公里，村里种植的青枣、番石榴等水果是村民重要收入来源。现正值青枣成熟季，但天气多变，青枣容易损坏。眼看着自家果林还没开始采摘，几户子女在外地工作的“独居老人”一筹莫展。汕汾志愿者们得知情况后，立即赶来帮忙采摘，将一筐筐沉甸甸的“爱心枣”运送到老人家中，并为每一个青枣都套上保护膜打好包装。他们还利用自己的微信朋友圈发布青枣售卖信息，解决老人家的“心头难”。

湛徐高速志愿者为农户直播促销菠萝和竹编工艺品

　　与此同时，湛徐高速志愿者也来到雷州服务区，以线上直播带货+线下采摘打包等模式为果农促销菠萝。志愿者们利用抖音公益平台，通过视频、图文直播助力推广雷州特色农产品菠萝和竹编工艺品，帮助当地农户增加收入。

　　“特殊一课”进校园

　　“同学们，你们知道党旗上的图案是什么吗？”“哪位同学知道今年是中国共产党建党多少周年？”……在湛江遂溪县第十小学，渝湛、湛徐高速志愿者们通过有奖竞答的方式，和学生们积极互动学习党史，学习氛围浓烈。

　　渝湛、湛徐高速的志愿者们开展了以“跟着习爷爷学党史 心里有话对党说”为主题的党史课，把红色教育带进沿线学校。课后，学生们有感而发，纷纷写下对党的热爱与祝福，一张张五颜六色的小卡片所装点而成的“心愿树”，成为了校园最靓丽的一道风景线。

茂湛高速到沿线小学开展传承雷锋精神辅导课。

　　茂湛高速的志愿者则来到茂名信宜市朱砂镇里五小学，为学生们带来了“学雷锋，乐奉献”的辅导课程。志愿者们和学生们分享了雷锋同志的奉献小故事，以及白衣天使、警察军人等为抗击疫情而舍己为人的故事，大力弘扬雷锋精神。

编辑： 潘沈思

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