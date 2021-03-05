职业技能再教育，蔬食培训班助力乡村“金雁”展翅

经过在金雁学院这段时间的“充电”，跟随大厨学习烹饪技巧、健康知识，外出调研餐馆运营，让莲姐的信心得到了很大提升，“回到村里之后，我们要努力把乡村厨房做得更好，吸引更多的游客。”

“通过老师10天的传授，我和姐妹们学到了怎样才能把菜做得色香味俱全，还要营养健康，这样的学习机会我们盼望了很久。”50岁的彭绍莲，3月4日拿到了广州金雁学院蔬食培训班的结业证书，上台分享时有些小激动。

莲姐等7位妇女小组成员，人称“七仙女”，在距离从化市区60公里的仙娘溪村运营乡村厨房，此前因为厨艺有限，出品不够多样化，遭遇了发展的瓶颈。

经过在金雁学院这段时间的“充电”，跟随大厨学习烹饪技巧、健康知识，外出调研餐馆运营，让莲姐的信心得到了很大提升，“回到村里之后，我们要努力把乡村厨房做得更好，吸引更多的游客。”

金雁展翅

3月4日，由广州市妇女联合会与广州岭南教育集团主办，广东省岭南教育慈善基金会彩基金、广东岭南职业技术学院开放教育学院、广州市慈母心饮食有限公司联合打造的第一期金雁学院蔬食培训班举行结业典礼。

广州市妇联副主席李艳林、广州岭南教育集团副总裁黄伟萍、广东省岭南教育慈善基金会秘书长廖雪红等嘉宾出席结业典礼，共同见证近20位来自城乡的积极向上的姐妹们学有所成、学有所获的成果展示。

“充分利用岭南集团的职业教育资源，为乡村女性、来穗务工女性搭建起发展与成长的平台，促进社会美好和谐，是我们一直坚持的公益初心。感谢广州市妇联的指导，让我们能够为在座的姐妹们提供学习机会。”在结业典礼上，广州岭南教育集团副总裁黄伟萍鼓励各位学员：“要将这里学习到的绿色环保理念，健康蔬食厨艺，还有创新创业的思维，带回你们的家庭、家乡和社区，将在这个课堂中感受到的美好与爱延续下去。”

据了解，蔬食培训班通过“食品安全”、“环境保护”、“营养健康”、“技能技艺”、“美好创意”、“创业指导”等课程设置，旨在助推乡村女性、来穗务工女性创业增收，推广环保低碳生活理念，推动“绿色家庭”创建。

首期学员有来自从化北部乡村的村民，有带领社区妈妈制作美食的社工，有计划合伙创业增加收入的来穗妈妈，有在幼儿园推广绿色健康理念的园长……完善的课程设计，收获了一致的好评。

爱在发生，也在延续

“我真没想到完全免费的课程，师资和课程内容都这么棒，真的让我眼界大开。”潘月姺和先生是在广州生活的香港人。2013年，她在广州中医药大学完成五年全日制的中医学的学位课程后，从事中医康复师的工作，同时也在自闭症孩子庇护工场“花房厨房”长期担任志愿者。

经过“蔬食培训班”的学习，潘月姺关爱他人、助人健康的初心，得以汲取到茁壮成长的养料。她更加坚定了自己“不愿过多使用药物进行治疗”的选择，“营养学知识可以让我的食疗理念更加系统，我更加有信心往这个方向继续前进，希望通过食疗能帮到更多人。”

来自从化仙娘溪村的彭绍莲，在上半程课程结束后，就开始和姐妹们把学到的知识付诸行动，不仅提升菜品的味道和营养价值，也践行绿色环保的理念。

令她感到欣喜的是，岭南教育慈善基金会彩基金在课程结束后将进一步提供助力，支持乡村厨房在每月的初一、十五为长者们提供爱心素食餐，倡导敬老爱老、和睦互助的乡村新风尚。

“希望我们的厨房越来越好，我们的村子也越来越好。”莲姐充满了期待。

未来，继续绽放美好

近年来，女性成长和发展的需求受到越来越多的社会关注。掌握一门职业技能，是女性实现创业增收的重要途径，此外，通过充电学习寻找人生更多的可能性，成就更好的自己，也让生活变得更美。

2018年，广州市妇女联合会与广州岭南教育集团等联合打造的“广州金雁学院”正式启动，主要包括学历提升、职业技能培训、公益大讲堂三大板块。

依托广州岭南教育集团的办学资源，金雁学院为来穗务工女性、乡村女性提供职业技能学习、综合素质提升的成长平台，迄今为止已支持27名女性完成学历提升、67名女性完成职业技能培训，此外，公益大讲堂惠及1600人。在未来，金雁学院将助力更多女性美好绽放。

通讯员：傅博