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开学“第一课”：相约国旗下 筑梦新征程

2021-03-04 15:37 来源：南方网
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　　南国春色早，万物现新机。3月1日，在春光明媚中，湛江科技学院迎来了开学第一天。学校于新湖校区、麻章校区同步举行春季学期第一次升旗仪式，于升旗“第一课”中为学生厚植爱国情。校长彭寿清，党委书记谭树明，常务副校长程可拉，党委副书记、纪委书记、副校长黄海晶莅临现场。相关职能部门领导，二级学院党政领导、团委书记、辅导员及学生代表参加升旗仪式。

　　开学首日，国旗下唱响责任与担当

　　升旗仪式现场，全体师生齐声高歌《我和我的祖国》《我爱你，中国》《歌唱祖国》。千人同唱的旋律中，激荡着湛江科技学院人铭刻于心的精神底色和家国情怀。

　　国旗护卫队组成的升旗方阵迈着整齐划一、铿锵有力的步伐，昂首阔步护卫着国旗走向升旗台。“向国旗——敬礼！”口令声响起，雄壮激昂的《义勇军进行曲》激荡校园。师生列队整齐、激情万丈地齐声高唱国歌。嘹亮歌声中，鲜艳的五星红旗冉冉升起、迎风飘扬。

　　校长彭寿清、党委书记谭树明分别在新湖校区和麻章校区作国旗下讲话，共同回顾了2020年该校成功转设为“湛江科技学院”的奋斗历程，指出站在新的起点上，全校师生重任在肩：“要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化教育教学改革为主线，以改革创新为动力，以办好人民满意的教育为根本目的，统筹推进学校各项工作，统筹发展和安全，巩固疫情防控和学校发展成果，共同努力，开拓前进。”

　　三拓疆土，办学新局待薪火续燃

　　彭寿清校长在讲话中指出，在学校22年的发展过程中，历经三次开疆拓土，夯实了办学的硬件基础；接受三次评估，促进办学实力稳步提高；跨越三个办学层次，实现了学校的战略性发展。

　　当前，前景广阔的“湛江科技学院”新局已成，有待广大师生薪火续燃、接续奋斗！彭寿清校长提出三点意见和师生共勉：第一，初心不忘，常怀梦想，作风踏实。广大教职员工要以“谋”为先，身入、心至，用踏实的作风践行“心中有学生”的理念；广大青年学生要以“实”为要，做人要真诚踏实，待人要走心真实，学风要稳重敦实。第二，锐意创新，勇于探索，基础扎实。面向办学新征程，广大师生既要在学懂弄通做实上下苦功夫，还要学会在不断思考中创新；要发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，与时俱进、锐意进取、勇于探索、勇于实践，为学校的发展激发更有效率、更高质量、更可持续的动力。第三，扣好扣子，学好知识，能力真实。大学就是人生扣子中的重要一环，青年大学生要珍惜韶华、不负青春，努力学习掌握科学知识，提高内在素质，练就过硬本领，做到本领真实。

　　谭树明书记在讲话中指出，今年是学校启用“湛江科技学院”新校名建制办学的第一年，是推动学校实现高质量、内涵式、有特色发展的关键之年。

　　乘势而上开新局，扬帆起航再出发。谭树明书记强调：“要引领全体师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。要坚定理想信念，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，以不怕苦的牛劲牛力，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，上下齐心，团结一致，凝聚强大力量，努力把学校建设成为特色鲜明的高水平、综合性、应用型本科院校。”

编辑： 罗予岐

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