在新学期来临之际，在学校转设更名开好局、起好步的关键时刻，湛江科技学院召开2021年春季学期工作会议。

2月26日下午，在新学期来临之际，在学校转设更名开好局、起好步的关键时刻，湛江科技学院召开2021年春季学期工作会议，部署2021年度学校重点工作。校长彭寿清，党委书记谭树明，常务副校长程可拉，党委副书记、纪委书记、副校长黄海晶出席会议。全校科级以上干部参加会议。

全面阐述办学治校基本方略

2021年是该校以“湛江科技学院”新校名建制办学的开局之年。站在新的历史起点上，如何聚势谋远、统筹布局，大手笔推动学校教育事业高质量发展。校长彭寿清在会上以“四大机遇十大挑战”，精准分析学校面临的发展形势，提出湛江科技学院办学治校基本方略：一是用学校新的发展战略统一全校师生员工思想，通过学校“十四五”规划描绘发展蓝图，引领学校发展；二是用改革的办法理顺机制体制，完善学校治理体系，提升学校治理能力；三是用发展的思路解决目前存在的困难和问题，有条件要发展，没有条件创造条件也要发展；四是用系统性思维一体化推进学校一盘棋工作；五是用铁的纪律锻造中层干部队伍、用团队作战杀出一条学校发展的血路；六是用考核工作实绩的方法推动目标任务落地落实；七是用制度革新带动学校面上工作整体变革，将学生的学习方式、教师的工作方式引导到学校的办学定位、学校的发展目标这个轨道上来；八是用深度的校企、校校合作形式推动人才培养模式变革，科学研究范式转型；九是用良好的社会口碑、有效的社会服务赢得省教育厅和湛江市委、市政府的支持帮助；十是用党组织的号召力、凝聚力、向心力增强全校干部职工的战斗力，进一步坚定社会主义办学方向。

十大重点工作吹响“再出发”号角

万里鲲鹏正举，发展春风正酣。在学校以新校名建制办学的开局之年，彭寿清校长以2021年务必抓好的十大重点工作，向全校教职工吹响了“改革再出发”的号角。

第一，坚决守住舆情防控底线、政治安全红线，架起带电的高压线，确保学校总体安全稳定。第二，高品位、大手笔推介湛江科技学院，确保新学院具有崭新的形象。第三，系统性策划好本年度招生工作，确保湛江科技学院首届学生招生工作实现开门红。第四，一体化做好二级学院布局、机构改革、办公场地搬迁三件事，形成稳定、科学、合理的“一校两区”办学格局。第五，紧紧扭住具有全局性、战略性、基础性的“十四五”规划编制、师资队伍建设、教学管理、科学研究四项工作任务，为学校开好局、起好步奠定扎实的基础。第六，落实立德树人根本任务，紧贴学校人才培养目标要求，打造团学工作品牌。第七，盘活学校办学资源，科学编制学校经费预算，合理促进学校增加经济收入，促进校企深度合作，建设产业行业学院，借力实现学校良性发展。第八，坚持全日制教育与继续教育、学历教育与非学历培训、国内教育与国际化教育多元化办学，努力拓展办学空间，形成学校新的发展格局。第九，推进校园信息化建设，继续完善人事、教务、财务、资产管理信息化系统，力争实现数据共享，提升学校管理水平。第十，切实关心教职工成长，增强干部职工从业安全感、工作幸福感、职业荣誉感。

“三牛”精神引领奋斗新征程

党委书记谭树明主持本次工作大会。在主持总结讲话中，谭书记号召全校领导干部大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“三牛精神”，勇于担当新使命，奋力展现新作为，为湛江科技学院开好局、起好步，为新学期开学做好充分准备，为今年的工作打下坚实的基础，更为湛江科技学院谋划更大的发展。他就新学期工作提出四点意见：第一，做好充分准备，确保顺利开学。第二，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，确保师生生命健康安全。第三，认真做好“十四五”发展规划编制工作。第四，全面压实校园安全稳定工作责任，防范于未然。

谭树明书记强调，2021年是该校以“湛江科技学院”新校名办学的第一年，新学校要有新气象，新阶段要有新作为，要坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化教育教学改革为主线，以改革创新为根本动力，以办好人民满意的教育为根本目的，统筹推进学校各项工作，巩固疫情防控和学校发展成果，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。