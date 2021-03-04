海外优青｜华南农大携手省实验室诚邀您申报

旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者（含非华裔外籍人才）回国（来华）工作。

华南农业大学携手省实验室诚邀海外优秀人才依托华农申报国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）是为进一步完善科学基金人才资助体系，充分发挥科学基金引进和培养人才的功能，国家自然科学基金委员会自2021年起，设立国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外），旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者（含非华裔外籍人才）回国（来华）工作。

华南农业大学是全国重点大学，广东省和农业部共建的“211工程”大学，广东省高水平大学重点建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市，土地总面积8199亩，建筑总面积139万平方米。自然景色与人文景观交相辉映，形成了“五湖四海一片林的紫荆校园”。

学校拥有开展科学研究的良好条件。现有植物学与动物学、化学、农业科学、材料科学、微生物学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、工程学8个学科进入世界排名前1%，兽医学位列软科学科排名全球第27名，农学与林学学科进入2020年QS世界大学学科排名前30名。学校建有国家级科研平台9个，省部级以上科研平台87个。近3年来学校荣获国家科技大奖12项，实现国家科技进步奖、技术发明奖、自然科学奖的“大满贯”，获奖总数居广东省高校第一位。

岭南现代农业科学与技术广东省实验室（以下简称“省实验室”）于2019年8月获广东省委、省政府授牌筹建，为广州市人民政府举办的事业单位，实行独立法人运作，由植物分子遗传学家、中国科学院院士李家洋担任主任，中国科学院院士、华南农业大学教授刘耀光担任学术委员会主任。该实验室是广东省唯一一家农业领域的省实验室。

实验室采取“核心+网络”的建设布局，总部设在广州，现有深圳、肇庆、茂名、云浮、河源5个分中心，第一期总投资近90亿元人民币。其中核心实验室拟设在华南农业大学校园内，3年启动建设期总投入约15亿元；深圳分中心三年启动期拟投入9亿元，其他地市分中心按规划聚焦特定农业科技领域分别予以专项投入。

实验室聚焦现代农业重大科学前沿研究、“卡脖子”核心关键技术、全产业链集成创新等三大问题，瞄准现代种业等六大领域；服务粮食、畜禽等九大产业，着力开展现代农业原始创新，汇聚现代农业高端科技人才，服务现代特色农业产业发展。目前，实验室已引进全职型国家杰青团队2个，在现代育种、重大农业生物灾害防控和生态循环与绿色农业等领域取得相关科研成果，已在《Cell》、《Nature》、《Nature Genetics》等高水平杂志上发表论文300余篇。

申报条件

1.遵守中华人民共和国法律法规，具有良好的科学道德，自觉践行新时代科学家精神；

2.出生日期在1980年9月1日以后；

3.具有博士学位；

4.研究方向主要为自然科学、工程技术等；

5.在2021年4月30日前，一般应在海外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或者科研职位，且具有连续36个月以上工作经历；在海外取得博士学位且业绩特别突出的，可适当放宽工作年限要求；

6.取得同行专家认可的科研或技术等成果，且具有成为该领域学术带头人或杰出人才的发展潜力；

7.申请人尚未全职回国（来华）工作，或者2019年9月1日以后回国（来华）工作。获资助通知后须辞去海外工作或在海外无工作，全职回国（来华）工作不少于3年。

(具体项目指南链接如下，长按复制并在浏览器打开：http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info79819.htm）

限项要求

1.优秀青年科学基金项目（海外）执行《2021年度国家自然科学基金项目指南》中优秀青年科学基金项目的限项要求，同层次国家人才计划只能申请或承担一项，不能逆层次申请。

2.当年申请或正在承担优秀青年科学基金项目者不得申请优秀青年科学基金项目（海外）。

待遇及配套

（一）国家自然科学基金资助：100-300万，期限3年。

（二）广东省配套补助：按入选人才实际情况提供额外配套补助。

（三）学校配套待遇：

1.聘任教授（研究员）岗位，入教师事业编制。

2.认定博士生导师资格，保证博士、硕士研究生招收指标。

3.提供年薪不低于60万元（税前）和安家补贴不低于200万元（税前）。

4.提供科研启动费100-300万元。

5.提供校内三居室周转住房或租房补贴。

6.根据人才实际需要优先支持组建学术团队，提供相应的实验办公用房，配备青年英才和博士后，博士后招收指标不限。

7.协助解决配偶工作，子女可入读华南农业大学附属幼儿园和小学。

8.办理广东省人才优粤卡、广州市人才绿卡，可实现落户、子女入学、社会保险、购房、购车等人才公共服务“一网通办”。

9.对于未入选人员，可根据华南农业大学人才引进管理办法启动引进程序。

人才待遇遵循“一人一议、一事一策”原则，学校将为优秀人才提供有竞争力的待遇及相关配套。

应聘流程及材料准备

1.符合条件的申请人，请将个人简历发至华南农业大学人力资源处联系邮箱rcb910@scau.edu.cn，或扫描下方二维码投递简历，与学校达成申报意向后，将有专人指导申报人开展后续工作。简历应包括个人基本信息、联系方式、学习和工作经历、主要学术成就（论文、项目、专利和奖励情况等）。

2.申报系统将于2021年3月22日后开放，申报系统链接：https://isisn.nsfc.gov.cn/。申请人应于2021年4月6日前登陆申报系统并完成《国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）申请书》的填写和附件等材料的上传工作。学校将于2021年4月7日向省有关部门提交项目申请相关材料。

3.请提前准备以下附件材料（参照往年）。

（1）身份证明材料：①学历学位证书复印件；②身份证或护照复印件；③与我校签订的工作合同或意向性工作协议复印件；④在海外任职的证明材料（应有证明人签字）；

（2）专家推荐信：3封海外专家推荐信（应有专家亲笔签名，电子版提交扫描版）；

（3）成果证明材料：①主要成果（代表性论著、专利证书、产品证书）复印件及证明材料，论文检索及引用证明应由有关检索机构出具并盖章；②主持或参与的主要项目证明材料；③奖励证书复印件；④其他需要提交的材料。

联系方式

（一）人才政策咨询

华南农业大学人力资源处

联系人：孙老师 戴老师

联系电话：+86-20-85285433

邮箱：rcb910@scau.edu.cn

（二）项目填报咨询：

华南农业大学科学研究院

联系人：唐老师

联系电话：+86-20-85280070

联系邮箱：kycjhk@scau.edu.cn