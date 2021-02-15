江门新增9个省级科普教育基地

近日，广东省科学技术厅、广东省科学技术协会公布了2021—2025年度广东省科普教育基地名单，全省共有124个单位入选，其中江门有9个单位上榜，认定数量位居全省第二。

近日，广东省科学技术厅、广东省科学技术协会公布了2021—2025年度广东省科普教育基地名单，全省共有124个单位入选，其中江门有9个单位上榜，认定数量位居全省第二。

江门获评省科普教育基地的单位分别是江门市江海区科技馆、江门市江海区宏耀农业科技有限公司、江门市心理健康科学普及体验馆、台山核电合营有限公司、江门市青少年宫、江门绿源环保有限公司、广东新会古典家具城有限公司、恩平市冯如纪念中学、鹤山市环境教育基地。这些单位既有教育机构、高新技术企业、重大工程项目，也有公共文化机构，科普资源各具特色。它们将充分调动利用和整合社会资源，依托科研院所、科技场馆、科技企业、名胜景区和自然保护区及企事业单位的力量，开展群众性、社会性科普活动。

据了解，认定广东省科普教育基地的条件相对较高，不仅对行业有要求，还有科普场地、活动基础、社会效果等多方面的条件设置。近年来，市科技局坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，着力加强科普载体建设，并在认定工作中提前谋划、精准发力，重点挖掘有潜力的单位并建立资源库，建立了与各市（区）科技主管部门及相关行业协会的沟通机制。收到认定申报通知后，市科技局第一时间组织、发动单位申报，并安排专人对申报单位在材料准备、网上申报等环节进行精心指导，最终取得了好成绩。

市科技局相关负责人告诉记者，省级科普基地实行动态管理，认定有效期为5年，到期后须重新申请认定。加上此次新入选的9个单位，目前江门已有省级科普教育基地19个。

记者 江门日报梁佳欣

通讯员 莫奔华

来源 南方+客户端