三度登台！广体教师王巍堡央视春晚展示“二指禅”

2月11日，农历除夕夜，广州体育学院教师王巍堡在中央电视台春节联欢晚会武术节目《天地英雄》中精彩亮相，表演传统武术“二指禅”。

“今天是我第三次站上央视春晚的舞台，内心既激动，又感到非常荣幸。”王巍堡在接受记者采访时说。2月11日，农历除夕夜，广州体育学院教师王巍堡在中央电视台春节联欢晚会武术节目《天地英雄》中精彩亮相，表演传统武术“二指禅”。

王巍堡自幼习武，8岁开始习练二指禅。2010年，王巍堡在春晚节目《对弈——舞武》中表演；2014年，他在春晚节目《剑心书韵》中展示“二指禅”和“一指禅”。今年是王巍堡第三次参加央视春晚，回想起紧锣密鼓的备演过程，他觉得辛苦却值得。“去年12月28日接到春晚的正式邀请函后，便开始了高强度的训练。在两个半月的时间里把体重从124斤减到了106斤。”王巍堡说。

王巍堡参演的节目《天地英雄》由吴京、甄子丹领衔表演，表演团队由国家武术队、广州体育学院、河南少林塔沟武校和西安战士战旗杂技团组成。节目中既有刚猛有力的少林拳，也有绵柔似水的太极拳，还有快而紧密的咏春拳，同时辅以少林棍、十八般兵器、武术器械、对练等。作为一个纯武术元素的节目，将全方位展现中华武术的博大精深和无限魅力。

“《天地英雄》的表演者约200人，是迄今为止在中央电视台一号演播厅内表演的武术节目中人数最多的一次。”王巍堡介绍，国家武术队会在节目中展现加入了创新元素的竞技武术；塔沟武校将表演翻腾、跳跃等轻功技巧；而他会在武术功法这一部分中展示二指禅。整个节目的动作难度高、视觉效果出众。

“加上50厘米的支撑架，表演区域的高度在2.5米到3米之间。这比我预想中更高，心理上肯定有些恐惧。”王巍堡说，冒着零下8—10度的严寒，他在露天舞台的支撑架下放置了一个软垫，让其模拟舞台上的晃动，在无数次的模拟演练中加强自己的心理素质。到现在，他已适应舞台装置，能保持稳定发挥，调整好技术和心态以从容应对正式的表演。

毕业于广州体育学院武术系的王巍堡留在母校，任教武术表演。他表示，自己正在准备论文和书作，内容包括介绍二指禅的源流、阐释二指禅的定义，讲解二指禅的竞赛规则等，计划于今年完成。

据介绍，广州体育学院武术学院有民族传统体育、运动训练以及武术表演专业三个专业，其中，民族传统体育专业以练习武术、散打等为重；运动训练专业的教学内容包括拳击、柔道、摔跤、跆拳道等。而他任教的武术表演专业有传统武术、竞技武术等表演课程，还开设了民族体育、运动学等相关文化课程。

“有信念、有追求，保持毅力和恒心，对二指禅始终如一的热爱和钻研使我克服种种困难，坚持到了今天。”王巍堡认为，作为一名老师，他应把学习和功夫融入自己的生活中，求事业顺畅，图报效祖国。在未来，他将坚守岗位，在做好本职工作的同时为中华传统武术的创新付出努力。

南方日报记者 杜玮淦 实习生潘宛晴

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