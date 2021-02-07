沃壤新花——读黎向群《岭南历代书法家研究》的林召棠专论有感

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状元林召棠书法作品

林召棠（字芾南）在广东粤西，从状元的高度看，虽然是前无古人，后无来者，但研究他的学者并不多，至于作专题深入研究的就更是屈指可数了。在我涉猎到论著中，有江慰庐《林召棠“百咏”中＜红楼梦＞异本初探》一文。江先生用一万多字，对芾南公的《红楼梦百咏》一诗逐字逐句加以研究，得出了该诗所据的版本为我们所未见之异本的结论。在林召棠书法研究方面，则有卢承奕先生《状元书迹砚铭永流芳—林召棠书法及砚铭》一文，该文作出了林召棠“是典型的学者书法家”的论断，而论述却不够全面。

近日，有幸购得黎向群馆长新著《岭南历代书法家研究》，见有长达万字的《林召棠书法人生及晚年书迹考评》专章，十分兴奋。尽管老眼昏花，还是不能不认真拜读。因为我不懂书法，而又十分喜欢自以为好的书法作品，在收集芾南公资料过程中，又十分喜欢芾南公书法的内容时，不敢多置闲辞，只能以当代书家述评相示。如今，黎著问世，单就林召棠书法专题研究而言，有了多方面的突破。

状元林召棠书法作品

黎先生首次明确提出，林召棠尊为清代书法家。他指出：“从林召棠的书法艺术来考量，林召棠尊为清代书家，实不为过。”林召棠“追求一种自由轻松、顺其自然的气息，逐渐形成了秀美遒劲、雍容大方的艺术风格。”

对林召棠的书法人生，分为青中晚年三个时期，从成长人文环境、家庭教育、拜师求学、科考、主持书院、交游到退隐家乡诸方面论述其学书的心路历程及其晚年书法考评。尤其在结字方法上，黎先生也通过自己的研究提出了新的见解。黎著指出，林召棠所书“大江埔”三字，字间距离不大，“埔”字少写一点，而“江”字起首点大至两倍，“江”与“埔”共用一点的可能性很大，这增强了作品观赏的艺术效果，“由此可见林氏在结字布置上是巧有心思的。”

状元林召棠书法作品

把林召棠的书法作品和他所处的时空环境、精神状态、情感意趣联系起来审美赏析，黎著也作了更多方面的展示。已故书法家王楚材先生曾经指出，林召棠所书“大江埔”巨额，“大笔淋漓，浩浩荡荡，颇有翻江倒海之概。故知先生夺魁后，入而能出，进而能退，静复能动醇而后肆，一股清刚峭拔之气，非俗流可共悟。”这就把诗品和人格融为一体了。今见黎著在述评到芾南公所作渔石藏《陈献章行草＜种萆麻诗卷＞》跋时指出，该跋书于林召棠高中状元的那一年，“人逢喜事，此跋透见其爽朗轻盈之笔致”、“秀雅飘逸中不失其端庄之态。”在赏析到林召棠临赵孟頫一书札时，黎先生指出：“此稿应为其七十岁以后的临作，适逢七夕节之际，寓意其晚年丧妻之痛，阴阳两隔，既存悲怆之感，而无激昂之笔。”这些细致的描述，都使我们对芾南公及其相关的书法作品，有更加深刻的认识。

黎著之所以能够比较系统地从多方面对芾南公书法作出突破性研究，得益于其在学术上的长期积累和比较重视吸收前人的研究成果，使丰饶之壤，故创新之花。

作者：林卓才 广东省社会主义学院教授。著有《斗南一老：岭南林召棠传》《林召棠诗存》等。