广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

沃壤新花——读黎向群《岭南历代书法家研究》的林召棠专论有感

2021-02-07 17:37 来源：南方网 林卓才
字号减小 字号增大

状元林召棠书法作品

　　林召棠（字芾南）在广东粤西，从状元的高度看，虽然是前无古人，后无来者，但研究他的学者并不多，至于作专题深入研究的就更是屈指可数了。在我涉猎到论著中，有江慰庐《林召棠“百咏”中＜红楼梦＞异本初探》一文。江先生用一万多字，对芾南公的《红楼梦百咏》一诗逐字逐句加以研究，得出了该诗所据的版本为我们所未见之异本的结论。在林召棠书法研究方面，则有卢承奕先生《状元书迹砚铭永流芳—林召棠书法及砚铭》一文，该文作出了林召棠“是典型的学者书法家”的论断，而论述却不够全面。

　　近日，有幸购得黎向群馆长新著《岭南历代书法家研究》，见有长达万字的《林召棠书法人生及晚年书迹考评》专章，十分兴奋。尽管老眼昏花，还是不能不认真拜读。因为我不懂书法，而又十分喜欢自以为好的书法作品，在收集芾南公资料过程中，又十分喜欢芾南公书法的内容时，不敢多置闲辞，只能以当代书家述评相示。如今，黎著问世，单就林召棠书法专题研究而言，有了多方面的突破。

状元林召棠书法作品

　　黎先生首次明确提出，林召棠尊为清代书法家。他指出：“从林召棠的书法艺术来考量，林召棠尊为清代书家，实不为过。”林召棠“追求一种自由轻松、顺其自然的气息，逐渐形成了秀美遒劲、雍容大方的艺术风格。”

　　对林召棠的书法人生，分为青中晚年三个时期，从成长人文环境、家庭教育、拜师求学、科考、主持书院、交游到退隐家乡诸方面论述其学书的心路历程及其晚年书法考评。尤其在结字方法上，黎先生也通过自己的研究提出了新的见解。黎著指出，林召棠所书“大江埔”三字，字间距离不大，“埔”字少写一点，而“江”字起首点大至两倍，“江”与“埔”共用一点的可能性很大，这增强了作品观赏的艺术效果，“由此可见林氏在结字布置上是巧有心思的。”

 

状元林召棠书法作品

　　把林召棠的书法作品和他所处的时空环境、精神状态、情感意趣联系起来审美赏析，黎著也作了更多方面的展示。已故书法家王楚材先生曾经指出，林召棠所书“大江埔”巨额，“大笔淋漓，浩浩荡荡，颇有翻江倒海之概。故知先生夺魁后，入而能出，进而能退，静复能动醇而后肆，一股清刚峭拔之气，非俗流可共悟。”这就把诗品和人格融为一体了。今见黎著在述评到芾南公所作渔石藏《陈献章行草＜种萆麻诗卷＞》跋时指出，该跋书于林召棠高中状元的那一年，“人逢喜事，此跋透见其爽朗轻盈之笔致”、“秀雅飘逸中不失其端庄之态。”在赏析到林召棠临赵孟頫一书札时，黎先生指出：“此稿应为其七十岁以后的临作，适逢七夕节之际，寓意其晚年丧妻之痛，阴阳两隔，既存悲怆之感，而无激昂之笔。”这些细致的描述，都使我们对芾南公及其相关的书法作品，有更加深刻的认识。

　　黎著之所以能够比较系统地从多方面对芾南公书法作出突破性研究，得益于其在学术上的长期积累和比较重视吸收前人的研究成果，使丰饶之壤，故创新之花。

　　作者：林卓才 广东省社会主义学院教授。著有《斗南一老：岭南林召棠传》《林召棠诗存》等。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第02期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235