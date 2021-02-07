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广外法学院代表队获第十三届法兰克福投资仲裁模拟法庭中国赛区预选赛二等奖

2021-02-07 14:41 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）在2月2日至4日举办的第十三届法兰克福投资仲裁模拟仲裁庭中国赛区预选赛暨第二届“贸仲杯”国际投资仲裁赛中，广东外语外贸大学法学院代表队喜获全国二等奖。

　　代表队由法学院党委副书记刘军、杨嵩棱老师担任指导，由18级本科生许晴、钟儒康、陈桑榆、郑晓敏、赖丹琦，17级本科生杨梦茹、研究生王若琳，19级本科生胡蕴贤等八位同学组成队员。代表队在持续数月高强度的备赛后，经过书状比赛和四场口头辩论比赛，总分进入全国十六强，喜获全国二等奖。这是法学院学生第二次参加该赛事。参赛队员表现出良好的法律素养、专业能力和应变能力，获得了仲裁员的认可与赞赏。

　　法兰克福投资仲裁模拟法庭竞赛是投资仲裁领域历史最悠久，最负盛名的国际比赛，比赛的独特之处在于紧密结合了现代国际法中发展最快的领域之一投资保护法与国际贸易的历史。参赛队伍需依照官方提供的模拟案件，以当前的国际条约和国际法判例作为依据，撰写书状并参加口头辩论。比赛语言为英语。

　　第十三届法兰克福投资仲裁模拟法庭中国赛区预选赛由中国国际经济贸易仲裁委员会支持，旨在扩大我国投资仲裁的影响力，培养和选拔投资仲裁领域的优秀人才。

　　参赛队员以扎实的专业知识、自信机敏的英语表达、得体的庭辩礼仪和互相扶持的合作精神，获得赛事专家组的高度评价，充分彰显了法学院在推进模拟法庭实践教学、深化国际法研究、培养拔尖涉外法治人才方面的优秀成果。

编辑： 罗予岐

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