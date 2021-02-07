优秀！这个AI家庭教师陪娃过寒假我就放心了

“辅导作业”已经成为每个家长的“荆棘之路”，但其实很多时候，家长咆哮“这么简单你怎么都不会”的时候，往往忽略了孩子的认知方式。

“天不怕地不怕，就怕学霸放寒假”，随着春节的来临，也意味着寒假即将进入到尾声，看到“别人家娃辅导班一个接一个，自己娃却连寒假作业都没写完”，很多家长又开始进入到催写作业、辅导作业的高度紧张状态。

可以说，“辅导作业”已经成为每个家长的“荆棘之路”，但其实很多时候，家长咆哮“这么简单你怎么都不会”的时候，往往忽略了孩子的认知方式。

孩子被这样“辅导”多了，屡屡产生挫败感，甚至慢慢对学习产生抵触情绪，陷入恶性循环。

那么，究竟是什么在阻止孩子好好学习？如何让孩子“爱学”且“会学”？

“打怪升级”学习法，正向反馈让孩子更“爱学”

学习过程中会遭遇很多难题和挫折，而心智尚未成熟的孩子若无法获得正反馈，就容易产生畏难情绪。

很多家长会发现，辅导作业的“难”，除了讲了多次孩子依然听不懂令人崩溃，遭遇孩子的“拖延战术”更令人头疼——“写作业五分钟，削铅笔半小时”，令很多家长哭笑不得，直呼“心累”。

广州市天河区天河东小区内，一群孩子聚在一起正开心地做题。

（广州市天河区天河东小区的A.I.学习解忧所活动现场）

原来，他们在使用的是讯飞智能学习机，与其他学习机不同的是，它并非仅仅将各种学习资源汇集起来，而是能运用人工智能技术将这些学习资源、题目，根据每个学生的练习诊断，判断学生的薄弱知识点，从而生成一条个性化的学习路径。

“每次做对题目，它就会夸我，就觉得很开心。”被活动吸引过来的高同学开始给在场的学生“安利”起来，“学习机对题目批改后的反馈建议，也很具体实用。”原来，她已经使用讯飞智能学习机将近1年。

讯飞智能学习机这位“A.I.家庭教师”可以根据每个孩子的学情，提供个性化的解决方案，同时在学习过程中给到即时反馈，让学习不再枯燥无趣，而是变成了一场在知识海洋里的打怪升级，孩子更爱学。

知识图谱全覆盖，精准提分让孩子更“会学”

孩子学习成绩不尽如人意，很多家长会归咎为孩子学习不够努力、太爱玩，但也有的孩子回家就写作业，吃完饭也学到很晚，但总是会出现“头悬梁来锥刺股，一看考分六十五”的现象，很多家长不免大发雷霆“我天天陪你你写作业，你就考这么点分”。

其实，做题多并不等于能考好，科学做题才是关键。对一些学霸进行抽样调查可以发现：在听课、做作业之余，几乎每个“学霸”都有错题整理、重难点练习的习惯。

科大讯飞智学网根据其35亿次的作业数据进行了分析，发现60%的练习都是无效的。

广州市第七十五中学的胡丽秀（化名）通过调整自己的学习重点，借助讯飞智能学习机的知识图谱功能，进行针对性练习，在2020年取得726分的成绩，广州排名前3%。

“这里可以选你的年级和教材，然后选‘精准找弱项’做完题后，知识图谱里每个知识点就会变成红色或绿色。”高同学介绍道，红色的点代表掌握不佳的知识点，点击进去会有微课讲解和针对性练习题。巩固学习过后如果能答对所有习题，知识图谱上的点就会变成绿色。

完成这样的知识图谱需要对庞大的学习过程和结果数据进行采集和分析，而这一切，来源于科大讯飞经过在教育领域十七年对人工智能、大数据技术的深耕与智慧教育产品服务31个省市38000所学校过亿师生不断优化的经验积累，科大讯飞在做知识图谱时，具有天然优势。

这也是讯飞智能学习机与其他学习机的最根本区别，它并不仅仅只提供到达目的地的工具，而是通过海量数据与人工智能技术提供最优路线。

“少量练习——找出弱项——重点突破”的路径帮助每个使用智能讯飞学习机的学生一键获得学霸学习法，孩子更会学。

做好关键选择，让孩子学会以终为始

孩子“爱学”且“会学”意味着，一方面孩子的学习兴趣得到充分培养，另一方面孩子的学习效率得到充分保证。“提分”成为随之而来的必然结果。

“考试大家都得考，所以你就要思考我怎么能比别人花更少时间学得更好。早一点告诉他从结果出发思考问题，孩子慢慢能理解为什么要考试、为什么要竞争。他们上一代可能光做题能考出来，但在这一代都得要求全面发展，什么画画、弹钢琴你都得会点儿，这些都需要时间。我们选择讯飞智能学习机最主要就是因为它能提升效率，节省时间。”一位家长说。

这是科大讯飞“A.I.学习解忧所”活动现场一幕，活动现场设置了挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区，让孩子和家长不仅能够畅所欲言、同时还可以借助拼接一段知识图谱管道的游戏，让家长和孩子了解到学情检测以及精准提分功能的原理。

（孩子正在A.I.学习解忧所学习进行学情“体检”）

“学习为了考试，但又不仅仅为了考试。作为家长，就是要帮助孩子做好的选择，努力固然重要，但选择比努力更加重要。比如选择学习产品，还是要看哪个产品能为学习减负增效，这也是在教会孩子以终为始的思维方式。”高同学的妈妈说。

学习是一种力量，这种力量能让孩子获得持久的勇气，每当遇到困难与挑战，他们依然可以说出：“我不会，但我可以学。”