为岭南书史勾沉——读黎向群《岭南历代书法名家》有感

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书法好友黎向群月前将其新著《岭南历代书法名家》一书赠我。此本装璜精美，图文并茂之岭南书法史学新作，读后使我感慨良多。

岭南地偏南国，离中华发源地之黄河、长江流域较远，文化发展较晚，有关岭南书法发展之文献资料极少。上世纪四十年代初，吾师麦华三先生曾著有《岭南书法丛谭》一文，较详细地评述岭南历代书家之概况，是为广东书学史之重要文献，但当时国难当头，条件有限，该著只有文字而缺少书作图版，读者难以直观了解岭南历代书家之书艺面貌。迨至上世纪九十年代初，广东有关部门组建岭南文库编辑委员会，大力出版岭南人文学科及自然学科之古今典籍，中山大学陈永正教授著述之《岭南书法史》于1994年应时而出。作为岭南文库之第一部书法史，陈著完整而系统地向世人介绍岭南书法发展之史况，读之甚有裨益。黎向群是新一代岭南书法史学研究家，其《岭南历代书法名家》一书应是经广东人民出版社出版之《岭南文库》第二部岭南书法史学专著，继麦华三、陈永正之后重点突出地评介岭南历代书法名家之书艺。盛世典籍出，岭南艺苑添新著，怎不令人感慨！

岭南历代书家当然不少，向群君以艺术审美标准作为遴选主要依据，按编年排序，选出111家较有代表性的书家逐一专文评介，让读者概括地了解史上岭南书法艺术发展之总趋向，获得较深刻之史学认识，有提纲挈领之效。对每一名家之专文评述也重点突出介绍其书法造诣及其人品、事功，要而不繁。对每位名家书艺及书论之陈述也恰如其分，既引用古今学者已有之确评，又加上著者之新见解，不妄评也肆意褒贬之乖误，颇为公允。余以为最能使读者感到满意的是在每篇专文中附有该名家之作品图版，使读文与读图同步，直观而清晰。

从黎著得知，明代以前岭南书家之书法作品绝少留传，而明代开始岭南书家代不乏人，名家辈出，尤以清代之岭南书家为多。在众多的岭南名家中，最为特出者有陈献章、湛若水、陈子壮、陈恭尹、彭睿壦、庄有恭、黎简、张锦芳、谢兰生、宋湘、张岳崧、吴荣光、韩荣光、黄子高、鲍俊、朱次琦、陈澧、苏仁山、陈璞、李文田、康有为、朱汝珍、罗复堪、梁启超等人的艺术成就最显著。而民国以后已故之广东名家亦人才济济，叶恭绰、邓尔雅、林直勉、容庚、吴子复、秦咢生、商承祚、麦华三等名家也艺绩突出。其实，历代岭南书家既重视继承传统，也注重创作出新，传统功力比之中原及江南地区书家实不遑多让，只因广东文人久居南国，向来足不愿逾南岭，或虽早年居于北方，中年以后也大多南返，生活和事业不在京都，名声自然不大。故岭南非无书法名家，只是其艺名不出岭南而矣，属于此类艺虽高而名不著之岭南书家，余以为明代陈子壮、清代庄有恭和张岳崧三人最为典型。陈子壮是明末万历探花，其书取法二王及唐、宋诸家，极其优美，其雄健格调不逊于董其昌，但于书史却寂寂无名。庄有恭为清末4年状元，笔法圆而能方，雄秀劲健，气韵应在王文治之上，但书名远不及之。张岳崧为嘉庆探花，其书深得王羲之法意，曾被评为清代广东四大书家之一，但于全国也名不见著。当然，名气之大小取决于多因素，但其中与岭南人艺不事张扬之品性不无关系。而今向群君著《岭南历代书法名家》一书，为岭南书史勾沉，为岭南书家立传，让他们留名书史，激励后来者，当属功德无量之盛事！

?当我细读《岭南历代书法名家》之后，隐隐然觉得岭南书家流传着一股风流倜傥之大气：论继承，他们取法高古，法度严谨；论格调，他们意境宏逸，雄秀独出；论创作，他们不守成法，勇于出新；论吸纳，他们汇集南北，碑帖共冶；论学养，他们融汇古今，自成体系。岭南书坛历来沿袭一条继承、博引、融汇、创新之线路，既无小国寡民之寒气，也无夜郎自大之傲气。这种特质恐与岭南人多为南迁移民，其地理及人文环境向以开放、探索为本有关。如今历史已进入二十一世纪的新时代，广东作为为我国改革开放先行一步的试验省区，经济与文化建设突飞猛进。诚望岭南书坛乘此大好时机，高举继往开来之大旗，继先贤之遗风，开时代之新貌，旧岭南人与继续南迁之新岭南人通力合作，共同建设更为璀璨的岭南书艺新园地，培育更多书艺名家，为岭南书法史谱写新篇章。

作者：梁鼎光，著名学者，广东省文史研究馆馆员，广东省书法家协会原副主席

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