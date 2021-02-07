在“A.I.学习解忧所”中精准提分！讯飞智能学习机进广州社区活动圆满落幕

上月底，随着广州市番禺区华南新城小区的孩子们结束了讯飞智能学习机X2 Pro的体验， “A.I.学习解忧所”在广州圆满落幕。

南方网讯 （记者/黄绮铌）上月底，随着广州市番禺区华南新城小区的孩子们结束了讯飞智能学习机X2 Pro的体验， “A.I.学习解忧所”在广州圆满落幕。在与“A.I.家庭教师”的互动中，孩子们快速找到加分项。这个学习机究竟有何“神器”，才让社区的孩子们纷纷前来体验并沉浸在学习的乐趣中呢？

形成知识图谱

精准提分高效学习

讯飞智能学习机X2 Pro是从小学到高中的K12学段使用的旗舰级人工智能学习机，根据多年应用实践打造了智慧学习方法，借助人工智能大数据分析技术，帮助孩子精确找到薄弱环节，再针对性的进行学习和巩固，因此可帮助孩子科学高效地提升成绩。

（讯飞智能学习机帮助学生精准找弱项）

广州市天河区天河东小区的刘同学，就现场体验了讯飞智能学习机X2 Pro如何帮自己精准找到弱项。通过数十道题目的检测，学习机为刘同学生成了一个知识图谱，用不同颜色区分各知识点掌握的牢固程度。刘同学点击了代表掌握不佳的“红色”知识点，进入了微课讲解和针对性练习题。巩固学习过后，刘同学已能答对所有习题，知识图谱上的点都变成了绿色。

刘同学来自广州中学，今年初二了，以前为了补数学科目的短板，不得不通过题海战术加强数学学习。但这样既费时间，分数提高不明显。刘同学发现，用讯飞智能学习机时，做的每道题都“有迹可循”，通过知识图谱找到弱项再做针对性练习，这样学习效率也提高了。

趣味互动反馈

激发自主学习动力

“每次做对题目，它就会夸我，就觉得很开心。”参与活动的高同学来自华南师范大学附属外国语学校六年级，讯飞智能学习机已经陪伴她度过了近1年的学习时间了。高同学表示，在学习机上做题总是能持续获得即时正反馈，像游戏升级闯关，这让她更爱学习了，“周末或放假早上起床，我都会在学习机上‘玩一玩’”。

讯飞智能学习机X2 Pro打造了轻松有趣的学习场景，不仅提高孩子们的学习兴趣，也促进了孩子们打好基础并养成良好的学习习惯，学会自主学习，高效作业。

（番禺区华南新城的孩子正在体验讯飞智能学习机）

在番禺区华南新城小区活动现场，原本打算跟小伙伴们一起去江边玩的小学四年级的凌同学，尝试了用科大讯飞智能学习机X2 Pro学习。她点击进入“同步学习”，跟着情景演示、单词预习、课文跟读等，全面解析探索课本的每一个知识点。没想到一转眼就过去了半个多小时，沉浸在学习中的她，在与这个“A.I.老师”的互动中，找到了堪比去江边游玩的乐趣。

讯飞智能学习机还能根据“同步精准学”的情况生成诊断报告，推荐备考范围内的错题练习，让孩子巩固错题。同时，针对历史错题进行变式题强化练习，生成模拟卷，孩子可进行精品试卷模拟测试。这不仅让孩子们趣味学习，更帮助他们高效提升学习质量。

智慧学习

助力学生减负增效

科大讯飞智能学习机X2 Pro包括A.I.作答笔、A.I.指读助手、绚丽高清护眼大屏等配置全面升级，学生可以直接用A.I.作答笔在学习机上流畅作答、打草稿、作橡皮擦，模拟真实书写效果，写入中英文以及数学公式，都能快速识别并自动批改。除此之外新品讯飞智能学习机P10更适合小学学段，内置的个性化精准学系统，覆盖6500+个知识点及2000万+精品题库，通过“测-学-练”科学学习三步法，让孩子发现自己学习薄弱点，针对性预习和复习。

科大讯飞智慧教育，基于广大师生的学习行为和教学方法进行大数据分析，打造出一套科学有效的智慧学习方法，为学生量身定制个性化学习路径，历经17年，已在全国31个省级行政区域38000所学校进行了应用实践，服务过亿师生。

“A.I.学习解忧所”已走过广东、江苏、河北、安徽、山东、青海、甘肃等7个省的9个城市，让社区的孩子亲身体验A.I学习在身边。在使用了讯飞智能学习机后，全国各个省市的许多家长反馈，讯飞智能学习机在提升孩子学习成绩的同时，大幅减少了无效的刷题时间，让孩子有更多时间去培养兴趣爱好，真正实现了“增效减负”。