@春季考生 广州华立科技职业学院招生信息在这里

学校始建于1999年6月，至今已有20年办学历史。

广州华立科技职业学院（学校代码：13928）是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高职院校。学校始建于1999年6月，至今已有20年办学历史。现有广州和云浮两个校区，广州校区坐落于全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区的广州增城区，与著名的北汽集团华南基地隔路相望，交通便利、四通八达；云浮校区位于云浮高新技术开发区内，具有对接产业的天然优势。

经广东省人民政府批准，广州华立科技职业学院在云浮新区设立分校区，于2018年9月开始招生。校区到南广高铁云浮东站仅需5分钟车程（到广州仅需40分钟），毗邻广东药科大学云浮校区。交通便利，环境优美，校区总投资15亿元。

招生计划

七大特色

办学条件：广东省人民政府已将我院纳入广东省高等学校“十三五”规划，符合本科院校标准。

新设专业：围绕国家和省重大发展战略，面向区域或行业重点产业，拟新增新能源汽车技术、电气自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、康复治疗技术、中药学、体育运营与管理6个专业。

交通便利：

广州校区——离地铁21号线万达总站10分钟车程，直达广州市中心只需30分钟。

云浮校区——离高铁云浮东站只需5分钟车程。直达广州市中心只需40分钟。

品牌专业：电力系统自动化技术专业学生每年被国家电网、南方电网录用人数近200人， 在广东省专科院校排名第一。

师资队伍：副教授及以上职称教师占37.8%（二级教授6人，三级教授35人）；硕士及以上学历教师占38%(博士28人)。

省重点专业：会计专业已被广东省教育厅批准为省级重点专业，与广东工业大学华立学院共同申报“三二分段专本连读”。我院就读三年，通过选拔直接进入广东工业大学华立学院就读两年，可获得广东工业大学华立学院全日制本科文凭。

省级高水平专业群：软件技术专业群(含软件技术、计算机网络技术、大数据技术与应用) 2020年认定为省级高水平专业群，为我省经济社会发展提供高素质技术技能人才支持和智力支撑。

校园风光

教学设施

食在华立

住在华立

报考咨询电话：020-82906888；020-32801002；020-32801003