留穗过年 广图197场活动邀你过文化年

广州图书馆将联同各直属分馆以“广州过年 阅读越牛”为主题策划了197场线上线下读者服务活动。

2021年媒体交流会现场，广州图书馆馆长方家忠介绍情况（摄影/武志贤）

南方网讯 （记者/杨智明 通讯员/曾茜 江海潮）2月2日，记者从广州图书馆获悉，春节期间，广州图书馆将安排197场线上线下活动陪读者过大年。过去的一年，广州图书馆全年271个开馆日共接待到馆读者239.8万人次，平均每日接待达8848人次，接待访问量相当于2019年的26.1%；全年外借文献达900万册次，相当于2019的76.9%。与此同时，新注册读者达33.4万人，较2019年同比大幅增长超三成(30.2%)，目前全市共有195.8万人注册了广州图书馆读者证。

2020年广州图书馆注册读者量创新高（资料来源广州图书馆）

数字图书馆服务显著增长 其中移动端服务巨幅提升

由于入馆人数受到限制，广州图书馆大力强化线上服务，数字服务特别是移动服务端如微信公众号等增势明显：2020年广州数字图书馆的数字资源下载浏览量达到了1.16亿篇(册)次，同比增长18.7%;微信公众号粉丝超百万，达到127.3万人，同比增长56%;活动方面，自疫情防控以来，广州图书馆顺应读者需求积极拓展线上活动，2020年全年共举办线上活动1445场次，占全年活动场次的一半以上(52.9%)，线上活动的参与人次达到1051 万人次，占全年参加活动人次的94.1%。

在全年的疫情防控形势下，虽然广州图书馆在接待人数等方面受到很大限制，但这些仍在增长的数据显示广州市民对公共图书馆服务仍保有强烈需求。

全年为老年人等特殊群体提供柔性服务2.9万人次

为统筹做好疫情防控并提供更贴心、周到的公共服务，切实解决老年人、视障人士等群体运用智能技术方面遇到的困难，广州图书馆坚持以人为本，加强人手，通过馆外还书、馆员代借服务、老年人绿色通道等便利服务措施，总共为老年人、孕妇、携带婴幼儿者、残障人士等提供柔性服务达2.9万人次，其中为老年人代借图书3593册次。

“十四五”规划以建设国际一流的大都市图书馆为目标

广州图书馆新的发展布局（摄影/武志贤）

2021是“十四五”规划的开局之年，在“十三五”时期基本建成“图书馆之城”的基础上，在接下来的五年里，作为全市公共图书馆的中心馆，广州图书馆将致力于打造成为广州市公共图书馆体系的中心，根据“知识平台、学习平台、文化平台、交流平台”的定位，在“打造一流体系、深化知识服务、引领全民阅读、共建人文湾区、推动管理变革” 5个方面重点发力，争取将广州图书馆建设成为国际一流的大都市图书馆。

强化疫情防控，关爱群众过年

春节期间，在强化疫情防控措施的前提下，广州图书馆将继续提供服务，近期共有15万册新书上架，并联同各直属分馆以“广州过年 阅读越牛”为主题策划了197场线上线下读者服务活动。根据疫情防控要求，广州图书馆将继续限流接待读者，入馆读者须测温验码戴口罩保持安全距离。线下活动均为50人以内的小型活动，将实行双预约，即入馆须预约，参加活动须预约。其中，儿童与青少年部为留穗过年的孩子们特别准备了2021个阅读礼包，凭广州图书馆少儿读者证到南四楼服务台领取礼包后，可以按提示在线上平台进行阅读打卡、分享朗读作品等，在家就可以直接参与阅读活动。

此外，广州图书馆还为孩子们策划了60场活动，其中特别为留穗过年的亲子家庭设计了“圆梦广图”项目，即只要在广州图书馆的新媒体平台留言表达亲子家庭的春节愿望，广州图书馆的馆员们将满足其中部分家庭的愿望，为他们送上新春惊喜。

广州图书馆春节期间部分重点活动（资料来源广州图书馆）

为了吸引留穗过年的外来务工人员来图书馆，广州图书馆面向留穗过年的家庭及外籍人士等策划了59场活动，并为视障人士等特殊群体策划了4场活动。

春节期间的197场活动中，既有线下限制参与人数的小型活动，也有不限人数的在线文化活动：如以春节传统文化为主题如“爱上图书馆”春节特辑：非遗押花工坊(线下)、“牛气冲天迎新年”春节文化常识线上趣味竞答活动等;以经典名著为主题的阅读分享活动如《西游记》原文读书会(线下)、《观看王维的十九种方式》线上读书会等。此外，广州纪录片研究展示中心也准备了“光影•看中国/探自然/观天下”系列主题纪录片以及“俺爹俺娘——中国人的家庭记忆和乡村岁月焦波影像展”等展览，供到馆读者参观。而在线展览方面则有“签•约世界”2020青少年书签设计交流活动广州赛区优秀作品展、“中国阅读”2019年度图书推荐榜上榜图书图片展等，均可在广州数字图书馆网站观看。

2021年广州图书馆将为建党100周年策划百场活动

2021年是中国共产党建党100 周年，广州图书馆将举办红色主题讲座、展览、新时代红色学习空间打卡等100场活动庆祝百年华诞。

广州图书馆2021年5项重点工作（摄影/武志贤）

2022年1月，广州图书馆将迎来建馆40周年，2021年广州图书馆围绕建馆40周年将策划一系列主题活动，如开展家庭及家谱文献的收集、口述资料征集等，届时将策划相关展览以展示广州市民家庭生活及个人经历的变迁，从而再现这些重要的历史节点，构建广州的城市史和文化史，努力将广州图书馆打造成为广州市民公共文化生活的记忆点。