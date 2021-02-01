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围墙美术扎根艺术教育 学生再获联考第一

2021-02-01 11:25 来源：南方网
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围墙美术教育机构创始人邓春郁发言

　　南方网讯 (记者/杨智明)“艺术的核心就是一种追求尽善尽美的精神，自己作为艺术教育机构的负责人，需要承担起艺术教育的责任和使命。”1月30日，围墙美术教育机构创始人邓春郁在一场艺术教育研讨活动上说道。该活动由广州围墙美术教育与广州市美术培训行业协会共同举办，旨在引起社会各界对发展艺术教育提升民众艺术素养的重视和关注。

论坛现场（活动方供图）

　　活动通过主题发言和座谈的方式进行，与会专家教授围绕艺术教育进行了探讨，呼吁加强对民众的艺术教育及培训，让艺术教育走进千家万户，提升全民艺术素养。

2021年广东省美术联考第一名的围墙美术教育机构学生杨俏获颁奖杯（活动方供图）

　　期间，主办方还向获得2021年广东省美术联考第一名的围墙美术教育机构学生杨俏颁发了奖杯。据悉，该学生以272分的成绩从全省4万人的联考中脱颖而出、独占鳌头。据了解，围墙美术教育成立至今已十七年，先后培训了近四万名美术生，学生参加联考成绩本科达线率超95%以上，并出现过3届广东省的联考第一名，为国内九大美院以及各大高校输送了大批优秀人才。

　　广州美术学院教授安林认为，中国有五千年的文化传承，积累大量的文化艺术宝藏，需要好好地挖掘这些文化内涵。暨南大学艺术学院副院长叶志海表示建议，文化艺术的教育及传播应该走到青少年当中去，走进千家万户。同时还要借助现代化的手段，让其网络化、年轻化和更接地气。长期从事艺术教育一线工作的邓鹏干老师也看到艺术教育的重要性，并现场分享教育心得。

　　据了解，近几年来艺术培训也有了新的发展方向。如广东省的佛山市，就有高中学校把艺术老师请到学校教授学生专业课程。

　　邓春郁认为，把事情做到极致就是艺术，艺术无处不在，和每一个人息息相关。每天用的水杯、手机、衣服等产品都有艺术元素呈现，设计的好坏直接影响了销量的多少;再如种地种得好成了观光农业，也是一种艺术。邓春郁表示，提升民众艺术素养最终也是培养他们认真负责追求完美的良好养成，提高了民众职业素养，对各行各业意义重大。

现场签约仪式

　　另悉，围墙美术教育机构与湖南广电金鹰纪实卫视《见证下一个明星主播》栏目组举行现场签约仪式。

　　摄影：武志贤

编辑： 张霜

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