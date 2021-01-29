南沙青春志愿服务研究院“青春志愿冬令营”正式开营

据了解，广州市南沙区青春志愿服务研究院一直以来积极开拓新时代文明实践基地，走近青少年，服务青少年，通过系列文明志愿服务活动汇聚社会暖流、传递文明精神，大力拓宽文明传播纬度，奠基实践群众基础，希望以志愿精神力量打通引导青少年、联系青少年、服务青少年的“最后一公里”。

2021年1月29日，由共青团广州市南沙区委员会指导、广州市南沙区青春志愿服务研究院主办的“青春志愿（第二期）冬令营”在青春志愿服务研究院正式开营，来自广州各学校的40余名中学生参加了活动。本次活动不仅让青少年体验到做志愿、做公益的快乐，培养了青少年的公益心和感恩心，还以志愿服务凝聚青年力量，以志愿精神引导青年成长。

经过简短的开营仪式后，志愿者组织小营员们观看由青春志愿服务研究院专家团队制作的《“四叶草小屋”垃圾分类动漫视频》，以形象生动的形式引导孩子们学习和了解垃圾分类的相关知识，培养良好的生活习惯。随后，小营员们在志愿者的带领下参观了“青春来了——志愿大明星”公益直播基地、志愿服务实验室、志愿服务产学研基地等地，志愿者以通俗易懂的讲解方式，吸引着孩子们，并激发起孩子们强烈的公益兴趣。

青春志愿服务研究院把参观学习与公益志愿服务结合起来，将学习和参与融为一体，让学习与志愿服务相得益彰。青春志愿冬令营以新颖的方式和丰富的内容，留给了孩子们难忘的记忆。志愿者张嘉仪表示，在活动过程中，我们用公益欣赏的眼光去发现每个孩子身上的闪光点，多给孩子们赞美和鼓励，能够让孩子的长处在志愿服务过程中得以发挥和发展。与此同时，她也在活动中见证了小营员们的点滴成长，感受到青少年积极向上的正能量，收获到参与志愿服务的幸福感。

据了解，广州市南沙区青春志愿服务研究院一直以来积极开拓新时代文明实践基地，走近青少年，服务青少年，通过系列文明志愿服务活动汇聚社会暖流、传递文明精神，大力拓宽文明传播纬度，奠基实践群众基础，希望以志愿精神力量打通引导青少年、联系青少年、服务青少年的“最后一公里”。