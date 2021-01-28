谦百家学园探索协同育人新模式

家庭是孩子的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。

教育是国之大计，是最重要的民生议题之一。日前，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“健全学校家庭社会协同育人机制”，在“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题上凝聚更大共识，在完善立德树人体制机制上探索更好方式，在学校、家庭、社区和社会各方面汇集更大合力，协同育人更受大家所关注。

刚刚在广州成立的谦百家学园正在探索协同育人的新模式，通过一家三代人学习空间，为家庭赋能，培养孩子素养，传承家风，改进家庭教育方法，提升老人生活技能。

据悉，谦百家学园顺应时代和家庭的需求，提出打造一家三代人的学习中心，探索家庭式未来学校，为所有家庭成员的成长和交流提供服务与支持。蒋磊介绍：“我们将通过汉语综合素养、数理思维、生活美育等课程，为孩子提升素养，训练思维，为成年人陶冶情操，提高生活技能和品味。一家三代人都可以来这里学习交流，减轻家长教育孩子的负担，为家庭赋能。”

汉字是世界上唯一现存最古老的文字，堪称中华传统文化最具代表性的符号，历经数千年的时光依旧熠熠生辉。鲁迅先生说过，（汉字）所具三美，意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。

蒋磊认为，汉语综合素养是孩子学习成长的立身之本，对汉语的阅读理解能力是所有学科学习的基础，汉语的识字、阅读、表达等方面的提高，既需要花大量的时间，也要注意学习的策略和方法，从汉语素养的根本出发，训练汉字思维，对于学龄前后的孩子往往能起到事半功倍的作用。

谦百家学园推出的汉语综合素养识字课程，针对幼小衔接阶段的孩子，从孩子容易理解的甲骨文文字讲起，帮助孩子理解汉字创造和生发的规律，在识字过程中训练汉字思维，掌握学习方法，培养好的学习习惯。据悉，由谦百家学园主办的汉字探源冬令营将于春节前和春节后分别在广州开营，帮助孩子从根本上了解和认识汉字。

家庭是孩子的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。谦百家学园CEO蒋磊认为，家庭教育非常重要，孩子是家庭的缩影，孩子的综合表现的背后与家庭有着密不可分的关系。