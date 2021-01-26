“A.I.家庭教师”秒懂丢分弱项 讯飞学习机助学生变身高分小能手

1月23日至24日，科大讯飞在广州市番禺区华南新城小区设立了“A.I.学习解忧所”。

南方网讯 （记者/黄绮铌）“姐姐，这次轮到我啦！”刚上初中一年级的杨同学看着邻居姐姐用讯飞智能学习机完成了一小节的练习，如同玩游戏一般的学习体验让杨同学也迫不及待想排队尝试。

（广州市华南新城小区的孩子正专注聆听工作人员对讯飞智能学习机的讲解）

1月23日至24日，科大讯飞在广州市番禺区华南新城小区设立了“A.I.学习解忧所”，吸引了许多孩子前来感受A.I.技术对学习的辅助。这也是A.I.学习解忧所在广州的最后一站。在与讯飞智能学习机X2 Pro的互动中，孩子们对自己的学习情况做了“体检”，也在有趣的“打怪升级”中找到提高成绩的加分项。

互动性强趣味性高

科学辅导提升学习热情

“A.I.学习解忧所”中设置了挂号吐槽区、自查体检区、学习解忧区、互动体验区，社区里本在游玩嬉戏的孩子们，充满好奇地前来围观科大讯飞智能学习机X2 Pro这个科技感满满的学习伴侣，深入测试自己的学业知识掌握情况，通过学习机的A.I.技术，找到提分密码。

（沉浸讯飞智能学习机闯关般学习乐趣的学生）

在活动现场，原本打算跟小伙伴们一起去江边玩的凌同学，尝试了用科大讯飞智能学习机X2 Pro学习。没想到一转眼就过去了半个多小时，沉浸在学习中的她，在与这个“A.I.老师”的互动中，找到了堪比去江边游玩的乐趣。

凌同学是小学四年级的学生，“上个学期末的考试，我的英语成绩还不太理想。”看到学习机，凌同学抱着试一试的心态，想找到提高英语成绩的新方法。她点击进入“同步学习”，跟着情景演示、单词预习、课文跟读等每一个“小飞船”，全面解析探索课本的每一个知识点。学习过后，凌同学还通过“单词听写”功能检测了学习效果。

“我觉得通过这个学习机的辅导，比平时爸爸妈妈帮我辅导功课，方法更科学，也比较有趣。”凌同学表示，学习机中每一个单词、语法的解析详细，可以逐句跟读，模仿与检测发音口型，还可以通过调节听力练习素材的语速，提高或降低难度水平。此外，还可以通过A.I.小助手进行口语对话练习。

练习完英语，凌同学又忍不住解锁学习机的数学学习。通过数十道题目的检测，学习机为凌同学生成了一个知识图谱，用不同颜色区分各知识点掌握的牢固程度。“这个功能挺好的，这样我复习的时候，掌握得好的知识点就不用花费太多时间，重点复习弱项，也能提高学习效率。”凌同学说。

（学生正在使用讯飞智能学习机进行学情“体检”）

薄弱环节精准击破

深耕智慧教育提分有方

据介绍，讯飞智能学习机区别于传统学习机品类，利用人工智能7步法，通过对课堂练习、课后作业和考试数据等进行自动分析，能帮助学生快速找到薄弱环节，进而提供个性化精准学习方案。

学生可以直接用A.I.作答笔在学习机上流畅作答、打草稿、作橡皮擦，模拟真实书写效果，写入中英文以及数学公式，都能快速识别并自动批改。

讯飞智能学习机精准高效的辅导就像一位“A.I家教”，帮助学生减负提效。根据讯飞智慧教育统计，以单个知识点学习为例，孩子的习题练习量减少了32%，无效学习时间减少了48%。

“教育既关乎到每个人的幸福和成长，关乎到每个家庭的可持续发展，更关乎到国家和民族的未来。” 科大讯飞董事长刘庆峰曾表示，当前社会正处于教育领域转型发展的关键时期，智能教育加速深入发展。而科大讯飞推出的智能学习机，让智慧教育走向学生的日常学习中。

科大讯飞深耕智慧教育领域17年，与全国38000余所学校深度合作，服务过亿师生，依托人工智能的核心技术，目前已经形成了一系列标杆产品。近日，在智慧教育的探索上科大讯飞又出新招。

1月22日，讯飞智能学习机Q10全新发布，主要面向小学生，是入门级智能学习机。它不仅价格更加实惠，也保留了核心的A.I.技术和功能。其内置的个性化精准学系统，覆盖6500+个知识点及2000万+精品题库，通过“测-学-练”科学学习三步法，培养孩子学习兴趣和习惯。

（讯飞智能学习机Q10更适合小学学段）

讯飞智能学习机通过人工智能技术做到因材施教，帮助孩子找到弱项，精准辅导，快速提分；让孩子掌握科学有效的智慧学习方法，帮助孩子在家实现自主学习，减轻家长负担，助力孩子实现学习成绩“弯道超车”。寒假已至，有这么一个加分小能手在身边，孩子的学习就不用愁了！