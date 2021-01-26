精英聚首开启论坛，共谋科创开局大计

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1月24日上午，2021年广东省STEM教育项目学习科创创客项目设计精品成果展评暨广东省创客教育精英论坛启动仪式，在“越秀区新时代文明实践科学实践基地”落户单位广东省科学院智能制造研究所顺利举行。

此次活动，由广东教育学会学习科学专业委员会主办；广东省科学院智能制造研究所、胡欣华名师工作室、杨广生名师工作室、马颖琳名师工作室、广州市越秀区新时代文明实践中心承办；广东省高等教育出版社有限公司、智创元素科创教育实验室协办。

活动伊始，广东教育学会学习科学专业委员会王益群秘书长，以“广东省STEM科创创客教育示范学校领航名师评选及精品成果展评出版启动报告”为本次活动拉开帷幕。

中山大学新华学院Fab Lad创新中心创办人胡铁君教授

在致辞中介绍了广东省科创教育精英论坛的相关情况。胡铁君指出：“由广东教育学会学习科学专业委员会、广东省科学院智能制造研究所、广东省高等教育出版社有限公司、智创元素科创教育实验室等共同牵头发起的广东省科创教育精英论坛，作为一个非官方的学术交流和研讨阵地，旨在对我省在中小幼STEM和科创创客教育的研究与实践经验成果进行研讨、交流和展示，融合学术团体、科研机构及高校等的教研科研技术力量，为国家的科技强国发展战略贡献力量。”

会上，王益群秘书长、胡铁君教授会同广东省智能制造研究所副所长徐永谦、广东省高等教育出版社副社长钟凌翊、越秀区教育局综合科科长林家乐共同启动了“广东省科创教育精英论坛”。

五人还共同为落地在广东省科学院智能制造研究所的“广东省STEM科创教育研究与学习实践基地”进行揭牌。研究所将承担STEM科创教育研究与学习实践基地，服务基础教育科技创新教育，旨在让更多老师、学生打开认识了解世界领先科技应用的大门，真正使科创教育从生活中来，到生活中去，到科技前沿中去。

会上，广东省科学院智能制造研究所代表和越秀区多位名师工作室精英名师共同分享了他们在科创创客教育实践中的宝贵经验与优秀成果。

（广东省科学院智能制造研究所高级工程师周谦介绍了研究所开展“智+未来”STEM联合实验室的相关情况）

（胡欣华名教师工作室代表张璐分享了基于开源硬件编程的STEM的科创教育活动，介绍了创新的项目式翻转教学方式）

（杨广生信息技术名师工作室代表赖杨志介绍如何以STEM跨学科融合课堂为抓手，结合FPV穿越机和无线电测向两个科技项目，辅以研学活动这一社会综合实践，全方位挖掘校内外资源，开展充实而丰富的STEM教育）

（马颖琳科学名师工作室代表朱佳，结合多年教育实践经验，分享如何融合国家课程和STEM项目，实现项目设计源于教材，融于生活，高于教材）

（广州市越秀区东风东路小学李伟健提出：“希望通过结构化学习、互联网学习、情境化学习相融合的教学模式，让学生掌握的不是冰冷的技术，而是有温度的知识。”）

(广州市越秀区杨箕小学张晓莹谈到：“希望通过steam教育与融合教育两者整合，对环境和教学方法进行精心设计，摸索、实现适应不同特质学生学习的独特教育方式。”)

(高伟光科技名师工作室负责人高伟光介绍了提升学生科学和创新能力、任务驱动学习、相关学科知识整合等实施跨学科学习的关注点)

主办单位广东教育学会学习科学专业委员会为本次论坛作报告的专家名师颁发了大会报告证书，以表彰他们对科创创客教育工作的支持与贡献。

直播结束后，广东省科学院智能制造所科技业务部部长黄丹带领与会代表参观了2018年由国家发展和改革委员会批准成立，依托广东省科学院智能制造研究所建设的“智能制造装备与技术国家地方联合工程研究中心”，让教师们亲身感受智能制造技术，了解科技前沿。

本次活动是一次由学术团体、科研院所、新时代文明实践中心、学校和出版单位五方联合举办的科创教育研讨活动，是一场高质量的科创教育盛宴。活动旨在深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，总结交流实施国家和广东省《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016－2020年）》STEM教育项目学习科创创客项目设计的理论与实践成果，进一步深化科创教育的教学改革，配合国家“十四五”发展战略,共谋开启2021年广东省科创教育的新征程。

为配合疫情防控要求，本次活动采用线上线下相结合的方式进行，线上参与人数超过1800人次，提升了活动的受众面和影响力。