理科提分快人一步，记单词省时一半！“A.I.学习解忧所”就在身边！

“学校布置的作业完成后，她回到家就用讯飞智能学习机打卡学习，每天坚持听2-3个知识点。”

“学校布置的作业完成后，她回到家就用讯飞智能学习机打卡学习，每天坚持听2-3个知识点。”上海浦东新区沪西小学四年级学生刘嘉嘉（化名）的妈妈刘女士说道。

自从用了讯飞智能学习机之后，刘同学对于数学学习的热情高涨许多，用一块强大的平板，就能把真实课堂“搬”回家？讯飞智能学习机，已经进入不少家庭，成为学生家长的“新宠”。

告别题海战术“揪”出薄弱项

理科提分快人一步

孩子课堂没听懂，家长亲自下场指导，却一不小心就变身“火山妈妈”或“乌云爸爸”。

当妈妈的脾气像小火山一样随时可以爆发，孩子们其实也提心吊胆。科大讯飞的A.I.老师针对辅导难，提分难的痛点，以专业的角度给爸爸妈妈们灭灭火，帮助孩子“提神醒脑”！

刘同学对数学热情高涨的秘诀，就在于讯飞智能学习机的“章章练节节清”功能。刘女士回忆道：“之前也有给女儿上一些网课，看完之后单个知识点她能掌握得很好，但是问她这个知识点属于哪个版块就答不出来。”

讯飞智能学习机是如何揪出弱项针对学、把弱项变成加分项？基于大数据与学科知识图谱核心技术，讯飞智能学习机通过少量习题测试，对学习数据动态化记录、实时分析和深度挖掘，推荐针对弱项的微课和针对练习，帮助孩子消除弱项，查缺补漏。

（知识图谱让学习精准针对薄弱项）

孩子可以直接用A.I.作答笔在学习机上流畅作答、打草稿、作橡皮擦，模拟真实书写效果，写入中英文以及数学公式，都能快速识别并自动批改。

通过科大讯飞智学网对35740名学生的个性化学习记录得出，以单个知识点学习为例，用知识图谱引导学习后，孩子的习题练习量减少了32%，学习时间减少了48%。

同为家长的广东南海中学杨老师对此深有同感：“我感觉学习机的功能挺强大的，孩子整体学习思维开阔了，成绩也自然而然上去了！”

跟着考试标准A.I.学英语

省一半时间记更多单词

学习思维开阔后，孩子好像越学越有意思了。杨老师的小孩甚至主动提出：“我想提前预习一下初三的知识，学习机里有同步的英语单词，我可以先把那些单词都学了！”

处于求知欲旺盛阶段的孩子，时间宽裕后还需要更多“营养”！有了讯飞智能学习机，足不出户就可拥有海量优质教育资源。讯飞智能学习机X2 Pro、讯飞智能学习机Z1，前者覆盖小学至高中12年学习全阶段，后者专为初高中学段打造。值得期待的是，新品讯飞智能学习机Q10也将面世，助力学生寒假学习“超车”。

讯飞智能学习机还采用了国家中高考英语口语评测和作文辅助批改同源技术。科大讯飞目前已经利用人工智能技术为全国31个中高考英语听说考试项目提供口语评测打分系统。

孩子从小跟着考试标准学习，发音和交流都是考试标准，为未来的考场测试提前打好基础。刘女士表示：“一开始是看到朋友圈里别人的小孩用讯飞智能学习机自学英语，想了下自己也辅导不了多少，孩子总归是要自己学习的，所以我就趁早放手。”

除了上述“绝对优势”以外，讯飞智能学习机还有诸多的核心技术加持，比如OCR图像识别（拍照翻译、作文打分等）、八重护眼技术、家长管理、绿色上网等技术以及功能，都能让学生在最适合自己、最舒适的状态下学习，从而达到更好的效果。

（孩子们在A.I.学习解忧所现场体验讯飞智能学习机）

“不怕同学是学霸,就怕学霸放寒假。”经过一个寒假,孩子间的差距也会被逐渐拉大。如何在假期保持实力,稳步提升?讯飞智能学习机助家长、孩子一臂之力！

目前，讯飞智能学习机已陆续在广州、合肥、秦皇岛、兰州等全国各地开启A.I.学习解忧所活动。在广州，讯飞智能学习机已陆续走进广州市越秀区、天河区、南沙区及黄埔区的8个社区。