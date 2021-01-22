青春志愿(首届)冬令营在南沙青春志愿服务研究院开营

“青春志愿，爱在湾区”——青春志愿(首届)冬令营在广州市南沙区青春志愿服务研究院正式启动。

2021年1月22日，由共青团广州市南沙区委员会指导、广州市南沙区青春志愿服务研究院主办的“青春志愿，爱在湾区”——青春志愿(首届)冬令营在广州市南沙区青春志愿服务研究院正式启动，来自广州外国语学校初一(5)班的40余名中学生、家长和志愿者参加活动，他们在这里度过了充实而又难忘的一天。

经过简短的开营仪式后，志愿者组织40余名学生观看由青春志愿服务研究院专家团队制作的《志愿服务动漫课程》，以生动有趣的语言与形象直观的展示，有效激发了孩子们对参与志愿服务的兴趣和热情。随后，志愿者组织孩子们参观青春志愿服务研究院以及体验公益直播间，在活动中开拓了孩子们的眼界、增长了孩子们的志愿服务知识，更提升了他们的归属感和幸福感。

据了解，青春志愿服务研究院一直以来都非常重视青少年素质教育，举办冬、夏令营活动是该院开展的全面提升青少年综合素质的系列公益活动之一。从2021年起，青春志愿服务研究就以南沙“青年之家”为素质教育实施的主阵地，面向青少年免费开放，为孩子们精心打造冬令营、夏令营等丰富多彩的公益志愿活动，让孩子们从中感受志愿服务实景体验，希望引导他们从小养成良好的生活和学习习惯，树立积极向上的人生观、价值观，让公益滋养孩子的心灵，让志愿精神蔚然成风!