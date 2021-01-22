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俯仰天地间 此身何昂藏——读黎向群《岭南历代书法家研究》

2021-01-22 14:12 来源：南方网
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　　向群兄常有各类大文见诸报刊，拜读之后令人受益。作为广东人，他对岭南一地的书印文化研究付出诸多辛劳。这当中，既有使命，也有优势。言及至此，不禁想到两个名词：文化责任和文化责任人。作为一个文化人，研究文化达到一定的深度和广度，文化使命感会油然而生，变成文化责任。文化责任不是空头篇章，最终要落实到一定的人身上，需要付出实实在在的劳动，一步一步地去实施，将历史责任、文化责任与个人责任结合起来。有鉴于此，向群兄这些琳琅满目的研究成果，既是他个人的，也不完全属于他个人，本身就是岭南文化的一部分。

黎向群，书法史研究员，广东文艺职业学院图书馆馆长，中国书法家会员、广东省书法家协会理事、广东省书法评论家协会副主席等。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《岭南历代书法家研究》等。

　　岭南文化在中国文化漫长的发展过程中，呈现出非常独特的特点。首先是一种海洋文化，具有极大的包容性。其次见证了与内陆文化的关系，既有渊源，又有自身独特发展脉络和方向。再次是呈现了中国文化的脉络走向。内陆文化一般会经历融合、沉淀的过程，自身也会不断地改变，岭南文化则不同。为什么这样说？但凡任何一种文化，发展到海边，就达到一种“极致”，比如“海派文化”和“岭南文化”，前者体现了中西结合的特点，十里洋场，后者则以“保守”和“纯粹”出名，体现了最纯正的文化特质，最直观的就是语言文化的独特性，且保留了中国文化的很多原始特征，比如姓氏和取名习惯。中国文化演进脉络自内陆到海洋。现在所看到的沿海发达地区，过去恰恰是蛮荒之地，也因为如此，见证了中国文化自北而南、自西而东的整个变迁过程。在岭南这样一个地方去进行研究，可以充分展示和探讨地域文化的独殊性。

　　向群兄非常勤奋。曾国藩说过：“一勤天下无难事”。近些年来，他针对岭南一地的书家印人乃至岭南书论、书派逐一进行条分缕析，已成为岭南书风研究的开拓者和权威。

　　关于“岭南书风”，我印象当中最深，时间较早的乃《张九龄墓志》。“海上生明月，天涯共此时”这一名句，以一敌万的形式传颂千古，见证了岭南文化与内陆文化的渊源，不可分割。

　　到了明清时期，岭南书印迎来了发展高峰期，比如李文田的碑学，邓尔雅的印章，容庚的金文，秦咢生的爨宝子，吴子复的隶书和麦华三的楷书等，都以独特的风格深入人心。他们没有地域限制，在全国范围内都有非常大的影响，难能可贵。这些书家个案都值得进一步挖挖掘。

　　读完此书，我突然有一个想法：向群兄所撰大批有关岭南书家、印人以及书论、书史的著作，应该最终是为系统阐述“岭南书法史”做准备工作，水到渠成，从单纯的书家个案系列向侧重“书法关系学”和“书法生态学”方面加以拓展。岭南书法家不仅仅只是专业书家，最典型的如明代大儒陈白沙，他的茅龙笔也是一种创举，思想与“武器”两方面结合，具有难以颉颃的爆发力。再比如像袁崇焕这样一位武将，我觉得他可以和郑成功、傅山、顾炎武等人结合起来研究，尚有一些文章可以去做。对绝对“热门人物”和相对“冷门人物”都进行研究，熟悉的陌生化，陌生的熟悉化，会有一些常人没有注意到的发现。

　　这当中，对“书法关系学”的重视，可以凸显岭南文化本身与内陆文化之间的血脉渊源。书家的师承乃是最直接的体现，最典型的如吴荣光，可以说承前启后。吴既是阮元的弟子，又是何绍基的老师,将这样的一层关系揭示之后,对于岭南书法具体形象的拓展会有更大的作用。

　　向群兄所撰《岭南历代书法家研究》是为岭南书家“立传”，本身也是为自己“立传”。每个真正志在书法的人，和书法史之间存在一种互动关系，个人对于书法史做出的贡献越大，书法史对于个人的肯定也就越多。书中还挖掘出了很多本土而不为人所关注的书家，见证了向群兄认真、仔细、全面的学术研究功力和成就，勾勒出了整个岭南书派的形象。可以说，一部系统的岭南书法史研究呼之欲出。

　　向群兄之所以可以轻松驾驭，多年来学术成果迭出，与他的学术功力是分不开的。除了勤奋之外，向群兄还是一位理论与实践兼擅的人物，他有第一手临池经验，可以言之有物，书印同修，则能左右逢源，有了这样的优势，加上对岭南文化研究最大的热枕和最真挚的情怀，称之为“岭南书风”研究的代言人，无疑是再合适不过了。

　　【作者】薛元明 中国评论家协会会员，中国书法家协会会员

编辑： 罗予岐

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