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广州市线上亲子阅读活动第二期名家分享会成功举办

2021-01-22 10:26 来源：南方网
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　　2021年1月21日下午，由广州市妇联、广州市文明办联合主办的“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读活动第二期名家分享会，在广州市儿童活动中心成功举办，邀请了知名作家、阅读推广人、广东省“十大优秀书香之家”家庭成员——麦小麦，就“你离更好的生活只差阅读这件事”主题，分享阅读经验与生活感悟。本次活动在广州广播电视台花城+、广州日报新花城客户端和黄埔书院线上平台同步进行视频直播，吸引16余万家长和孩子在线观看。

　　“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读活动，旨在进一步深化传承弘扬好家教好家风行动、“书香飘万家”专项行动和“书香羊城”全民阅读活动，培养广大家长和儿童的阅读兴趣、阅读习惯和阅读能力，帮助孩子爱上阅读、懂得阅读、享受阅读，引领亲子阅读文明家庭新风尚，助力营造“书香羊城”全民阅读的浓厚氛围，助力广州市精神文明建设。

　　麦小麦在开篇分享中说，“每个人都想要更好的生活，有的人觉得赚更多的钱、住更大的房就会有更好的生活。可事实上，这些愿望实现之后往往还是不开心，因为人们还会想要更多的钱和更大的房。物质、外在的欲求永无止境。拥有更多的智慧、更高阶的认知，提升我们看待生活的视角、层次，才是过上更好生活的保证。”她强调阅读是提升智慧和认知最简便、最广泛、最高性价比的方式，并从时间安排、选书、快读与精读、分享、运用等方面，详细分享了如何读书的经验方法与心得感悟。

　　针对不少人觉得文学性、思想性的书籍作品太遥远，麦小麦指出，有文学的人生和没有文学的人生很不一样。文学是以一种高于日常的目的为发端，以有异于日常的语言和内容来表达，它让每一个生命变得更加丰盛且自由。通过阅读文学性、思想性的作品，可以让别人的故事成为自己的人生阅历，用丰富的文字符码搭建自己语言大厦，以文学之美成就自己的眼光与品位，拿古往今来文学家的思想为自己的头脑添砖加瓦。

　　据了解，“书香飘万家——线上亲子悦读挑战”也是“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动的重要组成部分，引导广大家庭用录音等方式，记录家庭共读、亲子阅读等温馨美好时刻，并上传“书香飘万家 羊城亲子悦读”专属小程序，在全社会营造亲子阅读的浓厚氛围。一个多月来，已超过1500人次上传亲子阅读音频，并得到免费赠送的优秀亲子阅读图书。（通讯员：温碧瑞）

编辑： 罗予岐

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